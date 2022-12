Las Diablas han timbrado una temporada 2022 de ensueño. Primero, consiguieron una inédita clasificación mundialista en el Panamericano de Santiago y en el Mundial de España-Países Bajos lograron avanzar a la segunda fase.

No obstante, su máximo logro se gestó en la final de los Juegos Suramericanos de Asunción, después de derrotar a Argentina por primera vez en su historia. Magnífico oro para las chilenas.

Ahora, para coronar un gran año, la selección chilena de hockey césped femenino está nominada por la Federación Internacional de Hockey (FIH) a “momento del año”, donde se destaca la emoción de las jugadoras y de su entrenador, Sergio ‘Cachito’ Vigil previo al debut en su primer Mundial adulto.

Entre los siete grandes momentos de la temporada, la FIH muestra cómo Las Diablas y el técnico se emocionaron hasta las lágrimas durante el himno chileno en Mundial de hockey césped.

Los usuarios pueden votar en el Instagram oficial de la FIH por el “momento del año”.

We are doing a fan vote on our insta page to chose the highlight of the year!

We have made 4 matches with 8 highlights & you chose highlight of the year.

Head over to https://t.co/8BQ7ifEwov & submit your vote in stories.

Highlight: @chile_hockey's emotional World Cup debut pic.twitter.com/Jbt1zI2hYD

— International Hockey Federation (@FIH_Hockey) December 23, 2022