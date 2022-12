“No a las Olimpiadas sin el boxeo”, con este lema pegado a sus camisetas y pancartas, un grupo de aficionados/as se manifestó, este lunes, a las puertas de la sede del Comité Olímpico Internacional (COI) en Lausana (Suiza), coincidiendo con el comienzo de una reunión de su Comisión Ejecutiva.

En torno a tres decenas de personas participaron en la protesta, a la que llegó posteriormente el estadounidense, subcampeón olímpico en Seúl 88, Roy Jones Jr., en un coche decorado con el mismo eslogan.

Cabe consignar que el COI suspendió en 2019 a la Asociación internacional de Boxeo (IBA) por sus irregularidades administrativas y arbitrales.

Por su parte, este deporte sí está incluido en el programa de París 2024, pero de momento, no lo está en el de Los Ángeles 2028, en vista de que el organismo no cumple con las condiciones de limpieza y transparencia que le exige el COI para su readmisión.

El último episodio controvertido protagonizado por la federación fue la reelección en mayo del presidente de la IBA, el ruso Umar Kremlev, tras la suspensión en la víspera electoral del candidato de oposición Boris van der Vorst, neerlandés.

Van del Vorts recurrió al TAS, que le dio la razón en cuanto a lo injustificado de su suspensión, pero la asamblea de IBA decidió que no había motivo para repetir las elecciones.

DEVELOPING STORY: @RealRoyJonesJr has now joined @IBA_Boxing protestors outside #Olympic House in #Lausanne where they are protesting about #boxing being excluded from Games at #LosAngeles2028 https://t.co/EuwmVcFEde @Olympics pic.twitter.com/KgMAPNjlmW

