Adebayo Akinfenwa tendrá la posibilidad de debutar en una pelea de lucha libre profesional, cuando acompañe en el ring al ex boxeador y ahora luchador, Anthony Ogogo, el próximo 23 de octubre.

Hace un par de años, Adebayo Akinfenwa, sorprendió por ser el futbolista más musculoso y pesado en el deporte, que jugaba para el Wycombe Wandereres, equipo de la Tercera División del fútbol inglés.

En sus años como jugador profesional, llegó a pesar más de 102 kilos, en donde su voluptuosos brazos y torso, sobresalían en las canchas del fútbol británico.

En la actualidad, el portentoso delantero se encuentra alejado del fútbol, desde su retiro a principio del año 2022. Sin embargo, continúa ligado al deporte, ya que piensa debutar la siguiente semana en el Wrestling.

A sus 40 años de edad, Akinfenwa habló con el medio de su país, Daily Mail, en donde comunicó: “Tuve la suerte de hacer lo que más me gustaba durante 22 años. Cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando me retirara, siempre dije que buscaba nuevas experiencias”.

La empresa Progress, le permitirá al exjugador, participar el próximo 23 de octubre en un encuentro profesional, pero como acompañante de Anthony Ogogo ante Malik.

El propio ex Millwall, confesó su cercanía con Ogogo (boxeador), en donde explicó al mismo medio citado que “lo conozco desde años, cuando era boxeador. Mi amor por la lucha libre siempre ha estado en segundo plano y, tras mi retiro, me preguntó: ‘¿Quieres probar?”.

Ahora, con la inspiración que lo otorga su compañero y con las exigentes rutinas que lleva realizando desde su retiro, en donde incluso se le ha visto acompañado del luchador profesional Sheamus, parece estar preparado para dar el salto del césped de un estadio, al cuadrilátero.

Por último, defendió el deporte de la lucha libre, donde muchas veces se han recibido críticas por lo ‘falso’ que parecen muchas de las peleas arriba del ring.

Es por eso que Adebayo Akinfenwa, reveló: “Eso es lo que la gente a veces no entiende. Costillas rotas, hombro roto, cuenca del ojo rota, eso es lo que sucede en el deporte”.