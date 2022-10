Antonia y Melita Abraham, figuras del Team Chile en el remo, dieron a conocer este viernes sus sensaciones tras el exitoso paso por los Juegos Sudamericanos de Asunción 2022, en Paraguay.

Las mellizas del remo nacional fueron protagonistas en aguas guaraníes al conseguir entre ambas tres preseas de oro, ayudando a que la delegación nacional se ubique por el momento en el tercer lugar del medallero, tras Brasil y Colombia.

En rueda de prensa, en las oficinas de Red Bull Chile, las destacadas deportistas nacionales comentaron de entrada su paso por los Odesur de Paraguay.

Ante la pregunta de BioBioChile, Melita Abraham declaró que “no pudimos igualar los oros de Cochabamba, pero como equipo pudimos consolidar un buen nivel, competimos con buenos resultados, buenos tiempos y sacamos seis oros”.

“Estamos satisfechas por lo hecho y apuntando al objetivo más grande que es el Panamericano 2023, y está todo el equipo enfocado en lograr un buen rendimiento”, agregó.

En tanto, Antonia indicó que “se hizo un buen trabajo (en Paraguay). Hubo cosas que no salieron como queríamos, pero nunca sale todo al 100%, así que hay que seguir trabajando y poner toda la mira en el próximo año -Panamericano específico, clasificaciones y ‘Santiago 2023’-, con muchas ganas”.

El lamentable episodio del junco, que evitó un nuevo oro para Antonia y para el Team Chile en los Sudamericanos, fue un tema que la penquista no pudo evitar. Encabezaba la prueba con cierta comodidad en la bahía de Asunción, pero su embarcación se enganchó con esta planta de tallo largo y flexible que crece en el agua.

Finalmente, Antonia Abraham finalizó en la tercera plaza la prueba y se colgó la presea de bronce, situación que no dejó para nada contenta a la deportista.

“Lo que me pasó le pudo haber pasado a cualquiera, al principio no lo entendía, pero al final aun así, con un alga y todo, pude terminar tercera. Fue un trabajo de esfuerzo porque el bote pesaba mucho y ahora hay que cambiar la página. Esto sirve de aprendizaje y me hizo crecer como persona y deportista”, dijo.

“Me provocaron y para el Panamericano específico no le voy a dar opción a esa gente. Yo voy con todo y hay que aprender nomás, es una piedra en el camino. No logré tener los tres oros, pero ese bronce igual vale”, complementó.

Frente a otra consulta de este medio, de cómo ha sido el camino de proyección al pasar de eventos Sub 23 a torneos Adultos -ya con un podio en esta última categoría-, Antonia indicó que “al principio nos costó. Habíamos alcanzado finales en Copas del Mundo, pero siempre quedábamos cuartas y a escasos 0.20 (centésimas) de la medalla. Siempre nos metíamos en la final, pero no lográbamos alcanzar el podio”.

“Y finalmente este año logramos subirnos al podio -con una plata en el Campeonato Mundial de Remo disputado en Belgrado, Serbia-, lo que nos dio una confianza y una motivación que es la que necesitamos ahora para poder seguir creciendo en el bote”, agregó.

Melita, por su parte, dijo que “llevamos desde los 15 años en el alto rendimiento y siempre nos dice nuestro entrenador que son 10 años de duro trabajo para recién empezar a ver resultados”.

“Nosotros ya llevamos ocho años sin parar, sin perder el foco, con caídas, con triunfos y recién ahora en el bote adulto, en una prueba olímpica, estamos empezando a dar que a hablar a nivel mundial y eso es lo que estábamos esperando desde hace casi cinco años”, añadió.

Las mellizas Abraham afrontarán los Panamericanos 2023 en las aguas de San Pedro de La Paz, su cuna en el remo. Frente a la gran responsabilidad de ser locales, las chilenas indicaron que “es muy grande (el compromiso) de competir en casa, en Chile, hay que trabajar muy duro, no confiarse, y hacerlo como si fuéramos a un campeonato del mundo. Será una presión, una responsabilidad, pero tenemos mucha confianza porque hemos trabajado mucho y hemos andado muy bien”.

“Queremos asumir la localía con mucho orgullo, con mucha pasión y vamos a tomar este evento como si fuera nuestro fin del mundo. De hecho es la última competencia de esa temporada y vamos a estar dándolo todo, asumiendo esa responsabilidad de la mejor forma posible”, agregaron.

Por último, a la hora de referirse al ciclo olímpico de cara a los Juegos de París 2024, Milita apuntó que “el sistema de clasificación de nuestra prueba, que es el dos sin timonel, es el Mundial. La única forma de clasificar es a nivel de Mundial, que generalmente se hace en Europa un año antes”.

“Por eso el próximo año vamos a tener una gira por Europa como de tres Copas del Mundo y después vamos a hacer el Mundial, que será en agosto y en donde los 11 primeros botes clasifican a los Juegos Olímpicos. De no clasificar ahí, tenemos una segunda instancia de clasificar, en mayo de 2024 -muy cerca de los Juegos- donde clasifican 10 botes y se enfrentan todos, eso es un matadero”, complementó.

“Nuestro objetivo es clasificar y no dar margen. Cuando quedamos fuera de Tokio terminamos duodécimas, clasificaban 11, y perdimos la clasificación en la última palada, porque íbamos los 1.900 metros de 2.000 en posición de clasificar. Y ahora no vamos a dar ese rango tan estrecho….”, sentenció.