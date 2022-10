Gran revuelo ha causado la acusación de Magnus Carlsen, ajedrecista N°1 del mundo, quien denunció en su última derrota que su adversario, Hans Niemann hizo trampa para vencer.

Posterior a eso, un estudio de la plataforma Chess.com, reveló que el jugador estadounidense habría hecho “probablemente trampas” más de cien veces.

Es por eso, que ahora, el jugador norteamericano está bajo la lupa por sus jugadas de dudosa procedencia, tras la información detallada de la página web. Tanto así, que ahora el competidor de 19 años tiene que pasar exhaustivas revisiones antes de cada certamen que disputa.

Chess player Hans Niemann, accused of cheating by using vibrating anal beads, receives full body scan before match. pic.twitter.com/VHlcms2NgQ — Mike Sington (@MikeSington) October 6, 2022

Hace algunos días, el joven llegó hasta el Campeonato de Estados Unidos (U.S. Chess Championships) de ajedrez, para disputar un nuevo certamen, pero a la entrada lo esperaron los guardias.

La seguridad del Saint Louis Chess Club prestó especial atención a Hans Niemann, con el que fueron minuciosos a la hora de pasar el escáner (dispositivo óptico que reconoce caracteres o imágenes) en búsqueda de dispositivos ilegales en su cuerpo con los que pudiese hacer trampas.

Posterior a su revisión, el competidor aprobó la primera ronda del certamen, al vencer a otro joven prodigio de tan solo 15 años.

Hay que recordar, que a principios de mes, cuando el noruego Magnus Carlsen, acusó a Niemann de hacer trampa, el estadounidense se ofreció a jugar desnudo para desmentir las denuncias en su contra.

En ese momento, Hans señaló: “¿Quieren que me desnude por completo? Lo haré. No me importa porque sé que estoy limpio”.