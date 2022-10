Los fanáticos chilenos de la NFL (liga profesional de fútbol americano), se sorprendieron al enterarse de que Britain Covey, jugador de los Eagles, lleva la bandera chilena en su casco.

El deportista que tuvo un paso por suelo nacional, usó el emblema con los colores de Chile durante la cuarta fecha, y lo repetirá en el siguiente partido, mientras sueña “con comerse un completo o una sopaipilla en la calle”.

El pasado 2021, Sammis Reyes se convirtió en el primer chileno en la historia, en jugar en la National Football League (NFL), algo que no pudo repetir este 2022, debido a una lesión.

Sin embargo, existe otro jugador con lazos en nuestro país. Se trata de Britain Covey, el wide receiver (WR) de los Philadelphia Eagles, que estuvo en nuestra nación, como misionero. Así lo explicó por medio de Twitter la cuenta NFL Chile.

Según la información, Covey fue parte del equipo de la Universidad de Utah, durante la temporada del 2015 y luego entre el 2018 y el 2021.

¿Qué paso entre el 2016 y 2017? Estuvo en Rancagua, sirviendo en una misión para la Iglesia (mormona) de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días.

En la oportunidad, Britain Covey dijo que andar en bicicleta en Chile, era más difícil que bloquear a Jabrill Peppers, uno de los defensores que enfrentó en su época universitaria.

En tanto, de acuerdo a medio NFL en Castellano, por medio del Departamento de Prensa de los Eagles, el deportista expresó que “servir por dos años a la gente de Chile como misionario, fue una de las grandes experiencias de mi vida e hizo que me enamorara de los chilenos y su cultura”.

Además agregó: “Sueño con comer un completo o una sopaipilla en la calle. Esa es una de las tantas cosas que me encantaron de mi tiempo en Chile”.

Luego de regresar desde su misión en Chile, Britain Covey jugó 47 partidos por Utah durante 4 años. Así, este 2022, firmó por los Eagles como agente libre, luego de no ser seleccionado en el Draft.

De esta manera, ha participado en los 4 encuentros de la temporada actual de la NFL, que mantiene a su equipo invicto.

En ese contexto, durante la fecha del pasado fin de semana, y la quinta, que se jugará entre este jueves 6 y lunes 10 de octubre, la liga celebrará la diversidad internacional, que incluye a 55 países.

Por eso, al estar al menos 2 años en otro país, Britain Covey cumplió con la exigencia de la liga y fue autorizado a llevar en su casco, la bandera de Chile.

Fly your flag!

Over the next two weeks, more than 200 players will proudly wear helmet decals of the country or territory's flag that represents their nationality or cultural heritage. 🌎🌍🌏

Details: https://t.co/QICX7WyaAD pic.twitter.com/5l3kHmaYGK

— NFL (@NFL) September 28, 2022