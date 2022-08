Mike Tyson, otrora estrella del boxeo mundial, preocupó a sus fans en los últimos días tras ser captado, en el aeropuerto de Miami (Estados Unidos), con un frágil semblante y un complejo estado de salud.

El exboxeador, de 56 años, fue filmado caminando en Nueva York asistido por un bastón. Luego, aparecieron fotos de ‘Iron Mike’ desplazándose en silla de ruedas en el terminal aéreo del Estado de Florida. Unos registros que dejaron en alerta a los seguidores del boxeo y del multicampeón.

Boxing legend Mike Tyson has been pictured using with a walking stick for assistance.

Not too long ago, the baddest man on the planet said on his Hotboxin' podcast that he believes he is going to die "really soon".

