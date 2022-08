El sonidista nacional Antonio Marshall, conocido como el ‘Forrest Gump chileno’, será parte en septiembre próximo de los 21K del Patagonian International Marathon, exigente carrera de running que se realiza en el Parque Nacional Torres del Paine.

Marshall ya dio que hablar en el primer semestre al sorprender a los presentes en el Palacio de La Moneda y luego corrió por el frontis del ex Congreso Nacional, en momentos que sesionaba la Convención Constitucional.

Posteriormente, en mayo, fue parte de la Maratón de Santiago interpretando al personaje que inmortalizó Tom Hanks.

Antonio Marshall, sonidista del Canal del Senado, cuenta que cuando decidió transformarse en el ‘Forrest Gump chileno’ jamás pensó que iba a generar una repercusión tan grande: “No imaginé que tendría este alcance”, reconoce.

Dice, además, que estaba preparado para recibir burlas y críticas negativas. Sin embargo, la reacción de la ciudadanía ha sido ampliamente positiva. Tanto así, que el apasionado corredor ahora viajará a Puerto Natales para participar en Patagonian International Marathon.

El evento de Racing Patagonia, que celebrará su décimo aniversario este 10 de septiembre, fue el primer maratón que se creó en el Parque Nacional Torres del Paine. Tras una década de historia, la edición 2022 ya tiene confirmados a corredores de 38 países y 67 ciudades de Chile.

Justamente ese ambiente multinacional inspiró al ‘Forrest Gump chileno’. “Patagonian International Marathon lleva a un personaje que se caracteriza por correr hasta que no da más y yo también gano porque van participantes de muchos países y me sirve para visibilizar el personaje. Es positivo para ambos, siempre dentro del deporte y la vida sana”, explicó Marshall,

quien correrá los 21K.

El icónico evento, que tiene además distancias de 42K y 10K, abrirá este jueves 40 cupos adicionales.

La misión del ‘Forrest Gump’

En la Región de Magallanes, el novedoso ‘Forrest Gump chileno’ dará un nuevo paso en su emotiva campaña, que busca generar mayor consciencia respecto al bullying: “Me llegan mensajes de todas partes y los respondo todos. Es una cuestión emocionante porque uno motiva a gente que no esperaba llegar con un personaje tan simple”, relata Marshall, quien aprovecha esta

instancia para profundizar sobre el tema.

“Me han escrito de muchos colegios y padres de niños con capacidades distintas, con síndrome de Down, con espectro autista o con Asperger, que son doblemente invisibilizados por la sociedad porque su comportamiento no es entendido y no son incluidos en la comunidad educativa. No hay solidaridad con los niños agredidos y todos hacen vista gorda, desde los compañeros hasta los profesores y los directores. Los colegios no transparentan sus cifras de bullying por no perder la matricula al siguiente año y tapan todo debajo de la alfombra. Al final todo sigue igual”, apuntó.

Respecto al desarrollo que ha enfrentado su personaje, el fanático del running indicó que “creo que, así como Forrest empezó corriendo una cuadra y terminó corriendo el país, yo voy en mi primera cuadra. No sé qué va a pasar en el futuro, pero todo será positivo. Se viene Patagonian International Marathon, tengo carreras municipales y voy a participar en corridas escolares en el sur de Chile… todo es positivo”.

Consultado por si el personaje está transmitiendo el mensaje que quiere, Marshall dijo que “sí, yo veo que la película significa mucho para la gente. Lo sigo viviendo día a día, hasta hoy. Hay cariño y sintonía con el personaje y con los valores que yo trato de transmitir. Ha sido todo muy positivo desde la primera salida y me sigo sorprendiendo”.

En cuanto a su participación en el evento en la Región de Magallanes, señaló que “apenas pise tierra Austral, vamos a vestirnos de Forrest y vamos a ir a motivar a la gente de Magallanes. Saldré el 8 de septiembre. Con frío, nieve, viento o lo que sea, vamos a ponernos la polera amarilla y el short rojo. Estoy muy motivado”.

“Yo corro hace 15 años. Una vez al año hago 42K y el resto del año corro 21K o 10K. El deporte siempre ha estado en mi vida como terapia o relajación. En temporada normal salgo a correr tres veces a la semana: jueves, sábado y domingo. En el peor de los casos, cuando tengo mucho trabajo, salgo un puro día. Generalmente corro en la mañana, muy temprano”, añadió.

Por último, Marshall comentó las razones de por qué optó por los 21K en Patagonian International Marathon. “Porque ya cumplí la cuota anual (ríe) y porque el terreno es desconocido (…) Acá hay un clima nuevo, entonces preferí partir con los 21K porque sé que lo voy a lograr”, sentenció.