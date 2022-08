Una brutal agresión sufrió la noche del pasado miércoles el campeón mundial de jabalina, el granadino Anderson Peters, en un barco. Varios hombres lo golpearon y lo tiraron al mar.

El atleta de 24 años ganó dos medallas de oro en los Mundiales de Atletismo de 2019 en Doha (Catar) y de 2022 en Eugene (Estados Unidos).

La policía de la isla caribeña de Granada informó que varios miembros de la tripulación de un barco de fiesta fueron detenidos por un incidente en el que resultó herido Peters, específicamente en un evento en el barco Harbor Master.

“Actualmente está recibiendo atención médica por lesiones menores”, reveló la policía, quien no entregó mayores detalles del incidente.

En las últimas horas, sin embargo, se dio a conocer un video en redes sociales que muestran a los miembros de la tripulación agrediendo a Peters y luego arrojándolo al agua.

Había varios presentes en el lugar que no se animaron a intervenir, pero captaron toda la escena y luego ayudaron a Peters a regresar a tierra.

Two times world Champion and Neeraj Chopra's biggest competitor in Javelin Throw, Anderson Peters, was beaten to death in a ship…. pic.twitter.com/awLjI9ZmYR#AndersonPeters

