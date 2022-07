El boxeador inglés Sunny Edwards, campeón mosca de la FIB, invitó a pelear a un usuario de las redes sociales, luego que este último empezara a fastidiarlo en Twitter llamándolo ‘miedoso y cobarde’.

El troll en la red social del pajarito, cuyo nombre de usuario es Fab Tanga, publicó incluso una fotografía en donde se encontraba fuera del gimnasio del británico esperándolo. Prometió además noquearlo en cuatro rounds, en una clara muestra de confianza en sus medios.

El púgil se negó inicialmente a pelear por estar viendo algunos temas familiares, pero después aceptó el reto del molestoso usuario e incluso lo transmitió a través de su Instagram.

Nah you’re cold for coming. I got my kids til 7 an im coming to get you and we going gym 😂 https://t.co/G5J1MtCCaD

Edwards descargó toda su furia contra el troll de internet en el cuadrilátero, golpeándolo, cansándolo y burlándose de él sobre el ring, demostrando que era una prueba demasiado sencilla.

Seis minutos, dos rounds, que resultaron ser una verdadera pesadilla para Fab Tanga, quien terminó contra las cuerdas y señalando “voy a vomitar, es muy rápido”.

Después del combate, Edwards escribió en redes: “Con toda seriedad respeto a Tanga por viajar cuatro horas en tren de Londres a Sheffield, en su propia espalda y arrastrándome del sofá para un par de rondas de entrenamiento”.

En tanto, el fastidioso usuario de Twitter cambió su parecer sobre el púgil tras el combate: “Solo quiero decir con todo mi corazón, gracias Sunny Edwards, me demostraste que en el Reino Unido hay al menos un SÚPER CAMPEÓN. Rezaré a Dios para que te proteja a ti, a tu familia y amigos, él es rápido, realmente es jodidamente rápido”.

I want just say with all my heart, thank you @SunnyEdwards you demonstrated to me that in UK there are at least one SUPER CHAMPION, I will pray the God to protect you,your family and friends, he is fast,he is really fu*** fast , 84 pound for back in London, I feel me raped 🙂

— Fab Tanga (@Ft90734510) July 23, 2022