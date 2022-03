Un usuario de Wallapop (plataforma española de compra y venta de productos de segunda mano) denunció al ciclista profesional del equipo Movistar, Gonzalo Serrano, de venderle una bicicleta ‘falsa’ y el caso acabó en la justicia, donde el juez le dio la razón al comprador.

A través de sus redes sociales el afectado, identificado como ‘Gabriel Seis Uno Seis’, compartió la historia, relatando que estuvo buscando una bicicleta de segunda mano en la plataforma hasta que por fin dio con la que quería.

“Me fie de él porque resultaba ser que era ciclista profesional y no iba andar con gilipolleces por algo así (y mira que también me aconsejaron una vez de no comprar a profesionales), la verdad que me fie del chaval, fui a verla y me la quedé”, partió diciendo.

“El cuadro estaba bien de aspecto, sin fisuras ni cosas raras, aunque los componentes estaban devorados, y me la trajo con las ruedas desinfladas y no pude ni probarla, me fie”, señaló.

Sin embargo, al rato comenzaron los problemas. “Ahí iba yo mas contento que un niño con zapatos nuevos con mi esgüorks en mi coche. Él mientras retiró el anuncio de wallapop, pero no me dejó votarle… raro”, agregó.

Tremenda historia de como @gonzaloserrano9 , corredor de @Movistar_Team estafó a un particular con la venta de una bicicleta de segunda mano. pic.twitter.com/QfBVWo45EN — ✪No Soy Adrien Niyonshuti✪ (@RSSAvilesina) March 3, 2022

“Reviso con detalle todas las zonas críticas, y le pregunto al tipo que si está pintada, no contesta. Al día siguiente sigo revisándolo y sí… esta pintada la puta bici. Le digo al tipo que donde le dejo la bici, que yo no quiero una puta bici pintada que a saber que ha pasado con ella, si ha sido reparada o a saber qué, y me dice que no me equivoque, y literalmente me dice “tú que piensas, que esto es una tienda?” que a la bici solo le habían dado un barniz para quitar unas líneas rojas”, sentenció.

Al no obtener respuesta, el comprador se comunicó con el equipo del ciclista y con sus sponsors para obtener una respuesta, pero lo que obtuvo no lo complació para nada.

Resulta que el propio Serrano se contactó con él para comunicarle que lo denunciaría. “Me dice que se ha enterado que me he puesto en contacto con su equipo y patrocinadores, y que me va a denunciar por calumnias”.

Tras el mensaje, el comprador fue a denunciar lo sucedido a la Guardia Civil, donde finalmente obtuvo una respuesta.

“En fin que después de mas de 8 meses desde el juicio, eso es hasta marzo del 2022 (ojo que esto empezó en Marzo del 2019, donde poco o nada he podido utilizar la puñetera bicicleta, y donde no la he podido cambiar ni la cinta asquerosa del manillar) que hemos recibido la sentencia”, explicó.

En concreto, se anula el contrato y el ciclista deberá pagar la cantidad de “2.150 euros, mas el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda; debiendo el demandante devolver al demandado la bicicleta adquirida”.