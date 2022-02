A finales de enero, el ciclista colombiano Egan Bernal sufrió un grave accidente mientras entrenaba junto a sus compañeros en el departamento de Cundinamarca.

En dicha instancia el deportista chocó a alta velocidad contra la parte trasera de un bus, que se encontraba estacionado dejando pasajeros a un costado de la vía, y sufrió múltiples fracturas que milagrosamente no acabaron con su vida.

Ya en la clínica de La Sabana se confirmó que el ciclista cafetero se quebró una vértebra, el fémur derecho, la rótula derecha, varias costillas y se perforó un pulmón.

Hoy, y tras varias semanas de recuperación, Bernal utilizó sus redes sociales para entregar detalles de las innumerables fracturas que le dejó el accidente que pudo haberle costado la carrera y la vida.

“Casi 20 huesos rotos, 11 costillas, fémur, rótula, T5-T6, odontoides, metacarpiano, un pulgar, me baje un diente, perforación de los dos pulmones”, escribió el cafetero.

“Casi me mato, pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Está siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro… I’M BACK!! And let’s rock”, añadió.

Cabe señalar que el ciclista campeón del Tour de Francia 2019 y el Giro de Italia 2021 ha sido sometido a seis cirugías, las cuales han impedido que quede parapléjico o en riesgo vital.