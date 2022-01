Una espeluznante lesión se vivió en el partido que el Miami Dolphins y el Tennessee Titans disputaron en el Nissan Stadium por la penúltima jornada de la temporada regular de la NFL.

El protagonista fue el MyCole Pruitt, ala cerrada de los Tennessee Titans, quien luego de una fuerte jugada en el segundo cuarto del cotejo sufrió una aparente dislocación y fractura de su tobillo derecha.

Según consta en los registros que están circulando en las redes sociales, el accidente ocurrió cuando los jugadores del Titans intentaban hacer un avance mediante el ‘acarreo’, lo cual provocó la caída de varios de ellos sobre la extremidad de Mycole.

Tras la jugada, Pruitt se quedó tendido en el suelo, gritando y haciendo señas de dolor en su pierna derecha, lo cual hizo que sus compañeros reaccionaran y rápidamente llamarán al cuerpo médico para que ingresaran al campo de juego.

Tras tapar con toallas y poner hielo en la pierna fractura del jugador, éste fue subido a un carrito y sacado del terreno con dirección al centro asistencial más cercano.

De momento no existe un reporte oficial de parte el club del jugador, pero se cree que estará varias semanas alejado de las canchas y que incluso podría perderse el resto de la temporada con el equipo de Mike Vrabel.

Revisa los registros aquí:

prayers for MyCole Pruitt 🙏 pic.twitter.com/Peqq0D8luP

.@Titans TE MyCole Pruitt being carted off at @NissanStadium pic.twitter.com/bLX6pIhM8V

— Jim Wyatt (@jwyattsports) January 2, 2022