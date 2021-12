El mundo del golf aguarda con expectación el regreso de Tiger Woods el sábado en el PNC Championship, el último evento que disputó antes de su grave accidente de auto y donde volverá a competir en pareja con su hijo Charlie.

Tiger, de 45 años, y Charlie, de 12, atrajeron todos los focos al saltar el viernes juntos al campo del Ritz-Carlton Golf Club de Orlando (Florida) para un calentamiento previo al evento.

“Fue un día genial. Fue genial volver aquí y estar con mi hijo. Una auténtica gozada”, declaró el ex número uno mundial tras la práctica.

“Desafortunadamente ha sido un año duro en el que no he podido jugar. Esta es la segunda o tercera ronda que compartimos pero (me alegro de) poder jugar y tener esta experiencia con él”, afirmó.

En la colisión sufrió múltiples fracturas en la pierna derecha de las que sigue rehabilitándose y que le hicieron temer por una posible amputación.

“Estoy empezando a volver a intentar jugar de nuevo, así que no tengo la resistencia que me gustaría tener”, reconoció. “El swing no es tan potente, todavía no tengo la velocidad. Es lo que es. La pelota no vuela tan lejos”.

“Trabajamos todos los días, incluso los días en los que no me sentía muy bien (…) Aparte de los tres meses que estuve en la cama, no he tomado un día libre”, subrayó.