La detección de más de 37 casos de Covid-19, el mayor número de positivos durante esta temporada en la Liga de Fútbol Nacional de Estados Unidos (NFL), ha disparado las alarmas en la previa de la semana 15 de la competencia. Aún está por confirmarse la detección de la variante Omicron en alguno de los casos.

Y mientras la liga se resiste a la aplicación de pruebas diarias a todos los elementos, la Asociación de Jugadores (NFLPA) presiona para que, sin importar si éstos están vacunados o no, sean sometidos diariamente a un test.

Los positivos se concentran en los Cleveland Browns, Kansas City Chiefs, Chicago Bears, Atlanta Falcons, Detroit Lions, Los Angeles Rams, Minnesota Vikings, New York Giants y Washington Football Team.

Justamente, en el elenco de la capital estadounidense, que juega ante Philadelphia el domingo, se agregaron este miércoles ocho jugadores para sumar 18 positivos.

Entre sus najas aparecen el pasador Kyle Allen, el apoyador Milo Eifler, el profundo Darrick Forrest, el liniero defensivo Matt Ioannidis, el ofensivo Cornelius Lucas, el receptor Cam Sims, el defensivo Troy Aall y su ala cerrada, el chileno Sammis Reyes.

We have placed the following players on the Reserve/COVID-19 List:

-QB Kyle Allen

-LB Milo Eifler

-S Darrick Forrest

-DT Matt Ioannidis

-T Cornelius Lucas

-TE Sammis Reyes

-WR Cam Sims pic.twitter.com/MNQTHjrw0I

— Washington Football Team (@WashingtonNFL) December 15, 2021