Karen Bittner es, sin duda, uno de los rostros especializados en materia polideportiva en Chile. La profesora de educación física y periodista se ha ido convirtiendo en una ‘pieza segura’ de las transmisiones deportivas de los grandes eventos.

Por ello es que TNT Sports la eligió como una de sus caras para la televisación de los Juegos Panamericanos Junior que se están desarrollando en Cali desde esta semana.

“La verdad es que estamos muy contentos por lo que se nos viene en estas semanas con el Team Chile. Serán días de mucho deporte, espectáculo, profesionalismo, donde además podremos ver los frutos de todo lo que estos chicos y chicas han estado preparando desde que son muy pequeños”, confirmó Bittner a BioBioChile.

“Con la pandemia muchos de ellos debieron paralizar sus entrenamientos, así que la participación de ellos en este mega evento junior será de mucha importancia sobre todo para los desafíos deportivos que vendrán con los años”, agregó la también exgimnasta.

Bittner no tiene dudas y resalta la importante de la cita que se dio inicio en suelo colombiano. “Estos juegos, sin duda, son una previa para lo que será Santiago 2023”.

“Es por eso que aquí hay que poner atención, porque de seguro saldrán varios nombres que en unos años más estarán participando en grandes eventos”, complementó, haciendo hincapié en que “me parece increíble que se esté realizando este Panamericano Junior porque sirve para que los chicos y chicas no queden tan botados, ya que no había ninguna competencia para esta categoría de edad, y así exista continuidad en las competencias”.

Sus ‘favoritas’

Si bien espera celebrar más de una medalla chilena en Cali, la especialista no quiso hablar de posibles ganadores y manifestó que “prefiero no aventurarme y dejarle esa respuesta a los técnicos o profesionales que son quienes realmente conocen cómo deberían darse los resultados”.

“Nosotros le daremos seguimiento a todos los deportistas del Team Chile y no nos cabe duda que darán todo para representar a Chile de la mejor manera posible. Hay varios que de seguro destacarán, que sus nombres darán qué hablar, pero yo de momento solo apelo a que puedan demostrar todo lo que saben hacer y que les vaya de la mejor manera posible”, puntualizó.

Eso sí, no escondió su cariño especial por un par. “Una es la Katina Proestakis, de esgrima, y la otra es la Anais Soto Campos, del ciclismo, que son dos niñas que las conozco desde muy pequeñas”.

“Yo a ellas las he visto crecer, me tocó premiarlas en unos juegos que yo organicé, entonces tengo como un sentido maternal con ellas. Es por eso que me sentiría muy feliz si a ellas les va bien, porque sería como seguir avanzado en este ciclo”, acotó.

Soldada de los procesos: “No hay creación de deportistas express”

De cara a Santiago 2023, Bittner pidió respetar los procesos y seguir respaldando a los deportistas argumentando que “aquí no hay creación de deportistas express”.

“Aquí hay deportistas con procesos de trabajos y eso es lo más importante. Yo creo que Chile viene haciendo bien las cosas. Siempre hay que mejorar, siempre hay que avanzar, nunca los recursos son suficientes, pero claramente lo que han hecho y harán nuestros deportistas no tienen que tener orgullosos a todos”, expresó.

En cuanto a los nombres a tener en cuenta en nuestro país, Bittner sostvuvo que “yo dejaría en un punto especial a todos nuestros olímpicos. Martin Vidaure, Clemente Seguel, son deportistas que traen una trayectoria importante y que ya saben cómo manejarse”.

“Ellos ya manejan los nervios, las situaciones, la forma en cómo duermen, descansan, se alimentan y todo eso es un punto a favor al momento de pararse en eventos deportivos tan importantes como lo que realizaremos, como dueños de casa, en dos años más”, concluyó.