La noche de este viernes el boxeador chileno José ‘Pancora’ Velásquez luchó en Estados Unidos contra Murodjon Akhmadaliev y si bien perdió, quedó con buenas sensaciones tras el duelo.

El luchador nacional estuvo a punto de hacer historia y quedarse con dos títulos mundiales en una sola pelea. De haber ganado le habría arrebatado al boxeador uzbeco el título de la AMB y de la FIB. Sin embargo, tras doce rounds, Akhmadaliev fue el vencedor.

En conversación con La Radio, ‘Pancora’ lamenta que “A ratos me arrepiento de cómo planteé la pelea. Creo que los 2 primeros hasta el tercero le tuve un poco de respeto parar ver qué es lo que tenía y en realidad siento que el campeón no era tanto. Siento que buscó sus recursos de boxeador olímpico, arrancó harto y con mis manos sentí que le hice harto daño. Hizo una pelea a su estilo: tratar de proteger los dos cinturones yo hice lo que pude en tan poco tiempo”.

Además, habló de que evaluó hasta último momento sin saber si iba a viajar para competir, ya que lo llamaron para esta oportunidad apenas unos días antes de la pelea ya que el retador oficial, Ronny Ríos, se contagió de covid-19.

“Hasta el ultimo día no sabia si viajar porque habían temas que no me gustaban. En un momento dije que no iba a viajar, me estaba aburriendo un poco todo el tema, en tan poco tiempo. Se metieron intermedios, sin entrar muy en detalle. Menos mal salió una persona y empezó a arreglar las cosas y pudimos llegar al evento. Mi hermano, que es mi entrenador, casi no viajó y a ultima hora lo llevé”, explica.

Complementa que “me metí en hartos problemas porque tenia un contrato en diciembre y esa gente empezó a meter trabas y estaba un poco confundido. Pensaba en darle gloria al país pero ya me estaba metiendo en muchos problemas, menos mal salió una persona que arregló todo”.

Además, también argumentó por qué fue elegido para luchar por los títulos mundiales luego de la baja de Ronny Ríos. “Hace como tres años soy postulante al titulo mundial porque estoy en las 5 organizaciones dentro de los 15 mejores”.

El oriundo de Quellón lamentó tener que buscar las formas para financiar su carrera y aseguró que “en Chile solamente me he manejado solo. Cuando he levantado mi carrera ha sido con gente que cree en mi, gente que me apoya, empresas, gente del municipio, amigos que me ayudan a gestionar mis cosas y ahora tengo un representante en estados unidos, voy a dejar todo en manos de el que vea que es mejor para mi carrera. Nunca he recibido nada del ministerio, solo oficina de deporte del municipio”.