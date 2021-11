Ula Siekacz y Piotr Lisowski se enfrentaron en Polonia en una lucha de MMA que ha causado polémica entre fanáticos que han calificado el show como “una vergüenza”.

La pelea se llevó a cabo en Czestochowa en el contexto del evento MMA-VIP3, según reportan medios como Sport Bible. El enfrentamiento terminó en el segundo round luego de que Lisowski derribara a Siekacz con una técnica de judo y el juez diera por finalizada la pelea.

El evento, que incluyó otra pelea entre un hombre y una mujer y que terminó de la misma manera, fue duramente criticado en redes sociales.

Luego de la lucha, Ula Siekacz alzó la voz. “Estoy de vuelta a la vida y seguimos adelante. No volverá a pegarme ningún hombre. Acepté esta pelea conscientemente, sabía lo que estaba haciendo”, aseguró.

“Estoy esperando a algunas propuestas interesantes que ya os contaré. Lo que no te mata te hace más fuerte”, complementó.

