Cristóbal Ibáñez tiene 22 años y ya piensa en grande. Oriundo de La Serena, el peleador de artes marcial mixtas quiere ser el tercer chileno en la UFC.

En entrevista con AS, el deportista reveló sus días más difíciles en Estados Unidos, donde está radicado desde 2018, y lo complicado que fue surgir en el deporte en nuestro país.

“Cuando llegué dormí en el tatami de un gimnasio. Estuve viviendo allí por un tiempo. Por suerte, después se me abrió una posibilidad. Gracias a un amigo pude dormir en una casa. Pero hay varias cosas duras: estar lejos de la familia, de los amigos…”, comentó Ibáñez.

“Viajé solo, sin conocer a nadie. También tenía que viajar como dos horas y media para llegar al gimnasio en bus y metro. Ha sido súper difícil. Ahora obviamente estoy mejor, porque ya ha pasado tiempo”, agregó el peleador nacional.

Sobre lo anterior, Ibáñez sumó que “siempre he estado con la convicción de que tengo el potencial para ser el mejor artista marcial de Chile y para poder representar a mi país a nivel internacional, mundial, en la UFC… Pero en general, el camino ha sido súper interesante, muy desafiante”.

“Chile es como las hueas”

Consultado por sus inicios en Chile, donde Cristóbal Ibáñez fue campeón nacional de karate kyokushin, el luchador no ocultó su molestia con lo que viven los atletas nacionales.

“Nunca recibí apoyo. Es una lata que las cosas sean así. El Seremi de Deporte de la Cuarta Región, Juan Carlos Fritis, y María Virginia Varas, la directora del IND de allá, están tratando de apoyarme, de sacar un proyecto”, indicó el peleador.

“Ellos se han portado súper bien conmigo, pero la tremenda burocracia que hay para sacar esos trámites los han tenido esperando cinco meses para que lo aprueben. Creo que es para una beca. Pero lo tengo asumido: Chile es como las hueas. Es muy fome”, sumó Ibáñez.

Sobre lo anterior, el deportista sostuvo que “tengo que salir adelante y reconocerme a mí como un producto. Al final, todos los apoyos que tengo son empresas privadas. Yo les doy un valor a cambio, que es promocionarlos y todo. Es más un negocio que un apoyo, pero voy para adelante”.

“Por suerte estoy mejor en todos esos sentidos, pero hubo mucho tiempo que me costó. También pienso en las personas que están empezando, que quieren salir de Chile, todos los deportistas. Me gustaría que ellos no pasen por lo que yo tuve que pasar, que los apoyaran más”, complementó Ibáñez.

“Seré el chileno número uno en la UFC”

Para cerrar, Cristóbal Ibáñez, quien ya brilla en la categoría Premier Fight League, un circuito amateur de MMA, recalcó en su ambicioso plan de llegar a la compañía de artes marciales mixtas más importante del mundo.

“Seré el chileno número uno en la UFC y seré campeón. Lo digo ahora y desde el primer día que empecé en esto. Voy por todo. Todos los que me creen, bacán, van a estar conmigo. Y los que no, que no se suban al carro después, incluidas las autoridades, porque nos los voy a aceptar…”, insistió el luchador.

“Quiero ganar experiencia nomás, porque si yo me pruebo ahora, es como apurarme un poco. No sería inteligente. Prefiero estar bien preparado. No solo es creer en ti. También tienes que pensar que hay un tiempo de aprendizaje”, sentenció Ibáñez.