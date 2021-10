Un espectacular ‘birdie’, que se postula a uno de los mejores del año, ejecutó Joaquín Niemann en la CJ de Las Vegas, Estados Unidos. Una jugada que ha dado la vuelta al mundo por su ejecución y nivel de dificultad.

El golfista nacional no lo pasaba bien en el hoyo n°1. Y es que tras un mal tiro inicial, Niemann tuvo que apersonarse fuera de los límites e intentar acercar la bola lo más cerca del hoyo. No obstante, nunca imaginó lo que le esperaba.

El chileno, sin poder ver el destino de la bola, embocó un ‘birdie’, desde 67 metros, que generó la sorpresa y los posteriores aplausos de los presentes. Niemann no podía creerlo.

What an incredible save by Joaquín Niemann to get the birdie 🐦 pic.twitter.com/XrCjYzdz69

— GolfBet (@GolfBet) October 15, 2021