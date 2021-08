El luto vuelve a sacudir al mundo del deporte, esta vez con la inesperada muerte de la ciclista neozelandesa Olivia Podmore, de 24 años.

De acuerdo a Mundo Deportivo, la representante olímpica del país oceánico, quien compitió en Rio 2016 en tres pruebas, fue encontrada sin vida en su domicilio por familiares.

“Descansa en paz mi hermosa hermana y la querida hija de Phil Podmore. Estarás en nuestros corazones para siempre”, reveló el hermano de la malograda atleta.

Además de Rio 2016, Podmore compitió junto a Natasha Hansen en el Mundial de Cambridge y en el Mundial de Berlín el año pasado, donde no logró un cupo para Tokio 2020.

Según el citado medio, la Policía está investigando el fallecimiento de la ciclista y ha llamado la atención un enigmático mensaje que la deportista publicó en redes sociales.

“El deporte es una gran salida para muchas personas. Es una lucha, es una lucha, pero de muchas alegrías. La sensación de ganar es diferente a cualquier otra, pero cuando pierdes, cuando no eres seleccionado, cuando no calificas, cuando te lesionas, cuando no puedes cumplir con las expectativas, incluso entonces sientes una sensación como ninguna otra”, escribió Podmore.