Sobre su moto KTM, Giorgio Carboni (30 años) acelera para continuar consolidándose en el camino del rally cross country. Se suponía que 2021 sería su año, pero por la propagación del covid-19 en el mundo ha visto como cada carrera termina siendo suspendida hasta nuevo aviso.

Es bicampeón del Baja Atacama Rally (2018 y 2019), una de las clásicas pruebas del rally chileno y desde que irrumpió en 2018 con un tercer lugar en el Atacama Rally, considerado en ese entonces como parte del calendario FMI, solo ha continuado avanzando en su carrera deportiva. Por ahora corre contra sí mismo para que, cuando la pandemia de tregua, seguir a fondo.

En febrero corrió el South American Rally Race (SARR), en Argentina, donde un meritorio 6º lugar lo dejó aún más entusiasmado. El mes pasado quiso volver a cruzar la cordillera para correr el Campeonato CanAv, pero la crisis sanitaria obligó a suspender la carrera a una semana de disputarse.

Pese a todo, no se desanima. “Volví del SARR y hubo cuarentena enseguida. No poder competir es decepcionante, porque me preparé mucho para esta fecha, pero hay que seguir preparándose, para continuar mejorando”, reconoce Carboni.

Recorriendo rutas del valle central de Chile, y practicando Muay Thai y Taekwondo ATA -disciplinas en las que es cinturón negro- el piloto planifica su hoja de ruta para lo que viene. El Baja Atacama Desert Challenge es ahora su nuevo desafío sobre ruedas. Pero no es el único desafío que enfrenta Carboni.

Cuidando la piel

Aunque Giorgio Carboni pasa sobre la moto buena parte de la semana, también dedica un tiempo considerable a su emprendimiento, SoleMío, una fábrica boutique de productos de higiene personal con un innovador componente, que busca entregar protección garantizada contra los rayos UV.

“Gracias al apoyo de Corfo, en 2017 creamos con un amigo SoleMío. Al principio, la idea fue crear un jabón con protector solar. Pero luego quisimos continuar mejorando y ayudar a reducir los índices de cáncer a la piel, que en Chile es nueve veces mayor que el promedio mundial y en Antofagasta es 50% (según indica la OMS). En Chile, un joven de 18 años tiene el mismo nivel de radiación UV de que un adulto de 60 años promedio en Italia”, explica el piloto, que además es ingeniero comercial.

Tampoco ha sido sencillo mantener su emprendimiento. Al inicio, la crisis por la pandemia lo obligó a dejar el local que tenía en Apumanque y, en cuanto a las ventas, reconoce que han decaído un poco. Pero en esta carrera tampoco decae.

“Hace poco tuvimos una reunión con empresarios de India. Se interesaron por nuestros productos y ahora debemos inscribirlo para poder exportarlos. De cualquier manera, los productos están validados por el ISP (Instituto de Salud Pública de Chile)”, cuenta Carboni.

“La gracia de SoleMío es que no debes cambiar nada para cambiar de hábitos, sino solo cambiar el jabón, el shampoo y el acondicionador y estarás protegido”, asegura el piloto.

Esto, porque los productos cuentan con un principio activo de Polypodium Leucotomos, un helecho de Centroamérica con múltiples propiedades.

Sobre la moto, el tatami o su oficina, Giorgio Carboni continúa marchando en sus distintas carreras. Consigue dividirse, para cumplir con todo. Si la pandemia da una tregua, sabe que acelerará a fondo para continuar sumando podios.