El gimnasta Tomás González se refirió a su confirmación con integrante de la delegación nacional que podrá competir en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

González afirmó estar feliz “de por fin estar clasificados para estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ha sido una espera larga, obviamente por la postergación de los JJ.OO., pero feliz”.

Asimismo, aseguro estar “preparado siempre, en mi situación de reserva, como estaba hace unas semanas atrás, y ya con la confirmación esta semana de la Federación Internacional de Gimnasia y de la organización, nos da mayor tranquilidad para enfocarnos en los Juegos Olímpicos”.

El deportista explicó que “se sabía que un gimnasta cubano no iba a ir, pero Cuba no lo hizo oficial hasta hace poco, entonces estaba esta incertidumbre. Sabíamos que iba a correr la lista, pero no sabíamos cuántos cupos”.

“La semana pasada hubo dos gimnastas que confirmaron que no iban, así que eso permitió que yo entrara en los clasificados”, agregó el finalista en Londres 2012.

Sobre su expectativas, el gimnasta sostuvo que “claramente, yo voy como siempre a luchar una final. En esta situación la preparación ha sido bastante particular, no solo por la pandemia, sino que por la incertidumbre de ir a Tokio, y porque he competido solo una vez en casi dos años, año y medio. Por lo tanto, con harta harta ansiedad, voy a probar un poco más de dificultad”.

En la misma línea, recordó que “ya son mis terceros juegos, ya tengo tres finales olímpicas, así que voy a arriesgar un poquito más en cuanto a la dificultad y ver como sale todo”.

González detalló que “la verdad es que mi sueño era ir a un JJ.OO., desde chico siempre quise ir a los Juegos Olímpicos, pero nunca pensé estar en mis terceros JJ.OO”.

“Me he enfocado siempre en el día a día, en el trabajo profesional pese a cualquier problema externo, siempre he continuado mi trabajo, no he dejado de entrenar durante estos 30 años en el alto rendimiento”, recalcó.

“Ya cuando logré ser gimnasta categoría mundial (…) no he dejado de entrenar. Eso me da bastante confianza al momento de enfrentarme a este tipo de megaeventos, son situaciones únicas que ya he vivido, pero cada Juegos Olímpicos son distintos, así que voy súper motivado”, sentenció.