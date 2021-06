La triatleta nacional Bárbara Riveros anunció, a través de sus redes sociales, que clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio.

La deportista chilena tuvo acción este fin de semana en Leeds, Inglaterra, donde acabó 26° en la Copa del Mundo de Triatlón.

Ese registro hizo necesario que esperara la confirmación de si estaba lista o no para la próxima cita olímpica, ratificación que recibió este lunes.

“Si tú me hubieras dicho hace 3 semanas que iría a mis cuartos Juegos Olímpicos, yo te hubiera dicho que me estás bromeando”, partió revelando Riveros.

“Sin embargo, pude dar vuelta las circunstancias que no comenzaron de la mejor forma en Yokohama. En creer en mi con mayor fuerza y ser resiliente, pues a través de mi vida he aprendido que las oportunidades cuando se presentan es crucial tomarlas fuertemente con lo mas profundo de tu corazón”, agregó la triatleta.

“Mil gracias a todos los que siguieron creyendo en mi y me dieron coraje para que no me diera por vencida”, concluyó la deportista, anunciando que estará en su cuarta cita de los cinco anillos.

Riveros, vale mencionar, ya estuvo en Beijing 2008, Londres 2012 y Río de Janeiro 2016. Su mejor marca fue en suelo brasileño, con el quinto lugar.