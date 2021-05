Paula Villarroel, campeona nacional de kitesurf, reveló que sufrió un violento asalto el pasado martes en el que perdió todos sus implementos deportivos, además de artículos de valor.

En entrevista con AS, la atleta contó que fue abordada cuando se trasladaba acompañada de su pareja en su vehículo, a la entrada del túnel San Cristóbal, en la subida La Pirámide.

“Todos estaban con armas. Alcancé a poner la marcha atrás, pero ya los tenía de frente. Me bajé y se llevaron todo. Eran más de 20 millones de pesos”, aseguró la campeona chilena.

“En el vehículo tenía tablas de surf, cuatro velas de kite, trajes de neopreno, un tatami azul, barras, arnés, celulares, cámaras de fotos, sacos de dormir de alta montaña y computadores. Nos dejaron a pies pelados”, detalló Villarroel.

Luego, la deportista recalcó que de los cuatro antisociales “dos fueron hacia mí y los otros dos fueron hacia mi pareja. Yo me tapé los ojos, me revisaron y me tocaron completa, hasta debajo de la ropa. Les dije que se llevaran todo, pero que no me hicieran daño. A mi acompañante le robaron el pasaporte”.

Villarroel agregó que contaba con una aplicación GPS para cortar la corriente del vehículo pero, cuando pudo bloquear el automóvil, gracias a la ayuda de una persona en situación de calle, éste ya estaba en la comuna de Lo Espejo.

“El vehículo quedó ahí y se pudo recuperar, pero sacaron todo. Incluso, se robaron el computador del auto y varios repuestos caros”, indicó la atleta.

Por último, la campeona nacional de kitesurf lamentó que “yo siempre he sido defensora de Carabineros y las Fuerzas Armadas, pero ese día entendí que una víctima de la delincuencia queda desvalida”.

“Estaba muerta de frío, sin zapatos y nadie me dijo ‘¿te puedo ayudar en algo?’ Nadie me ofreció abrigo, un café o un computador para bloquear las tarjetas. No quiero un trato privilegiado, pero nadie me dijo algo. Solo me pasaron un papel con el número de la comisaría”, concluyó la deportista nacional.