Luis Mansilla, hermano de Cristopher Mansilla (30), ciclista nacional recientemente fallecido a causa del Covid-19, se refirió a su pérdida y a los planes que ambos tenían en mente en el deporte.

El también ciclista reveló a Las Últimas Noticias que “ahora estábamos de regreso en Puerto Natales, pensando en volver a competir en (los Panamericanos) 2023, en Madison (en pareja)”.

“Era un sueño que queríamos lograr, pero lamentablemente mi hermano me dejó”, confesó el mayor de los Mansilla.

Sobre los últimos días de su hermano, el deportista señaló que “el 3 de mayo se hizo el examen PCR y le salió negativo. Siguió en la casa hasta que un aguantó más y llegó con 25% de oxigenación al hospital. Estaba pálido, no comía”.

“El último mensaje fue que lo esperara en la casa, pero no volvió. Él me decía: me darán un paracetamol y me mandarán para la casa, como que era un resfrío”, complementó.

Consultado por la enfermedad que se llevó a su hermano, Luis aseguró que “este virus no es broma, hay que cuidarnos. No tenemos la vida comprada”.

“Puedes tener mucha plata, ser muy exitoso o muy deportista, pero te toca. Ahora debo aprender a vivir sin mi hermano, pensar que va a correr en una carrera bien lejos y ya nos vamos a ver algún día”, sentenció.