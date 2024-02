Hace tan solo unos minutos atrás se informó de la molestia de los hinchas de Universidad de Chile, quienes se lanzaron contra dos jugadoras del plantel femenino, quienes asistieron a la bienvenida de Arturo Vidal en el archirrival, Colo Colo.

Los aficionados azules no dejaron pasar la imagen en donde aparecían Denisse Orellana y Bárbara Sánchez, quienes fueron captadas por una foto en donde estaban grabando la llegada del ‘King’ al Campeonato Nacional.

Tras el revuelo causado por la imagen, fue la propia Bárbara Sánchez, quien en su cuenta de Instagram salió al paso de las ácidas palabras en su contra y de su compañera para zanjar toda polémica entorno a su presencia en el estadio Monumental.

En una publicación donde bloquéo los comentariosEn primera instancia, dejó en claro que “no soy colocolina y nunca lo seré”.

Posteriormente comentó que “asistí al evento de ayer acompañando a mi pareja y compañera de vida, en un momento laboral para ella muy importante dado el rol que debió desempeñar en ese lugar”.

“La acompañé, no solo porque me lo pidió, sino también porque siento que cuando uno ama debe apoyar en todo momento a su pareja y no solo en lo que a uno le gusta o acomoda, aunque sea un sacrificio”, indicó.

Fue en ese momento en donde comentó que le solicitó a su compañera de plantel acompañarla al declarar que “no me sentía cómoda yendo a ese estadio por eso le pedí a mi mejor amiga, Denisse Orellana que me acompañara”.

Por último aseguró que “la U es mi vida, he entregado todo por esta camiseta y lo seguiré haciendo siempre con pasión infinita por el club de mis amores”.

Revisa la publicación de Bárbara Sánchez en su cuenta de Instagram