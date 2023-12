La futbolista y seleccionada chilena Fernanda Pinilla protagonizó un emotivo momento este jueves en las Redes Sociales.

Y es que la jugadora escribió una carta para despedirse de la U, institución que defendió cuatro temporadas y donde, incluso, acabó siendo capitana.

“Es difícil encontrar las palabras, pero podemos hacer el intento. Me enamoré de la U en el camino, cuando ni siquiera me definía como futbolista”, comienza diciendo la crack.

“Conocí la incondicionalidad en su gente, en su hinchada y los profesionales que día a día trabajan dando lo mejor de si por esta hermosa vocal. Definitivamente somos distintxs”, agregó.

En la misma línea, Pinilla -que seguiría jugando en el extranjero- aseguró a Universidad de Chile que “traté de entregarte lo mejor de mí estas cuatro temporadas y crecer cada año un poquito más. Espero haber estado a la altura de lo que significa vestir tu camiseta”.

“Tuve la dicha de levantar una Copa con tu hinchada presente y también tuve derrotas dolorosas que me hicieron mejor futbolista y persona. Me regalaste momentos que me erizan la piel de solo recordarlos, son esos los que tienen mas significado e importancia para mí“, complementó.

La jugadora, además, añadió que “la pelotita sigue rodando y no sé que deparará el futuro entre las dos. Estaré siempre alentándote, siguiéndote y deseando que vuelvas a estar en lo mas alto, que nunca te conformes, que cuides a tus jugadoras y les entregues todas las armas para poder crecer como futbolistas y competir. Que sigas impregnando corazones azules, porque definitivamente, no hay nada como vivir la vida en colores. Estos colores”.

Finalmente, Fernanda Pinilla, que en su momento sonó fuerte en Colo Colo, agradeció a los seguidores ‘azules’: “Gracias por el cariño y respeto que siempre me ha brindado la hinchada, es impagable. Nos debemos a su apoyo y lxs llevo conmigo. Hoy puedo dedicarme a lo que me gusta porque ustedes nos quieren ver. Gracias por enseñarme de mística. Gracias por acompañarnos en cada rincón de Chile. Somos unicxs, a la U la construyó su gente. Espero que nuestros caminos se vuelvan a juntar un día, más allá del horizonte”.