Sergio Vargas, mítico exarquero de Universidad de Chile, alzó la voz y aseguró el pasado jueves ser el mejor en su puesto de los últimos 30 años en el elenco colegial.

“De los últimos 30 años no creo que haya un mejor arquero que yo, nadie que me supere”, expresó ‘Superman’ respecto a la disputa sobre quién es el mejor arquero en la historia del ‘Romántico Viajero’.

Así, Vargas se colocó por encima de Johnny Herrera, el futbolista con más títulos en la historia de La U.

Y llegó la respuesta del ‘Samurái Azul’. “Encuentro una lata la cuestión. Es su forma de pensar. Si me dan a votar, voy a votar por mí, me pasaría de gil si votara por otro. Pero encuentro hasta media latera la cuestión, siempre está en la palestra”, dijo en TNT Sports.

“Siempre he dicho que cada uno en su época. Por ejemplo, no vi jugar a Manuel Astorga, que me decían que era extraordinario. Sigo hablando con el hijo y todo”, agregó.

Además, Herrera apuntó que “hay muchos factores que tienes que poner en juego que, de una u otra forma, son hasta medios lateros. Es parte de lo que vende”.

Vargas defendió a los azules entre 1992 y 2002, mientras que Herrera debutó en 1999 y estuvo hasta 2005, para regresar después entre 2011 y 2019.

Un debate que se encendió en los últimos días. ‘Superman’ tiene mejores números en el arco que Herrera, con un promedio de gol de 1,05 frente a 1,24 del angolino, pero el actual comunicador tiene más títulos que el nacido en Buenos Aires (13 frente a 6).