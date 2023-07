En la previa del comienzo de una nueva fecha del Campeonato Nacional, el programa Pelota Parada conversó con el delantero de Universidad de Chile, Leandro Fernández, quien se refirió a su recuperación tras problemas de salud que lo alejaron de las canchas por cerca de dos meses.

En ese sentido, el goleador trasandino confirmó sentirse preparado para volver, asegurando: “Quiero estar lo más pronto posible (…) Si me preguntas a mí, estoy para 90 (minutos). Pero hay que ver cómo me voy sintiendo, aún no me ha tocado”.

Actualmente la Universidad de Chile volvió a ser puntero luego de varios años sin escalar en esa posición. Un buen momento donde destaca el rol de figuras como Nicolás Guerra, que ha tenido dulce y agraz con la camiseta azul.

Quien tuvo palabras de elogio para el “Kun” fue precisamente Fernández, que destacó: “Nico Guerra hace mucho sacrificio por el equipo. El finde lo felicité porque se tiró al piso, corrió, metió, tuvo el gol. En el partido con Católica también tuvo su revancha. El fútbol siempre da revancha”.

Con los pies en la tierra

El buen contexto azul mantiene al grupo más unido que nunca y con ganas de seguir luchando para obtener un título.

Pese a la posición en que se encuentra la “U”, Leandro Fernández aseguró que en la interna se sabe que aún falta mucho: “Hoy estamos disfrutando pero con los pies en la tierra, aún no ganamos nada”.

Finalmente, sobre los puntos a mejorar de la escuadra de Mauricio Pellegrino, el ex Independiente de Avellaneda se cuadró con su técnico y compañeros al precisar que falta mayor posesión: “Sin duda es algo a mejorar. Nos gustaría tener más la pelota. Con el correr de los partidos vamos a ir subiendo para someter nosotros al rival con pelota”.