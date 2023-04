En la fecha N°10 del Campeonato Nacional, Universidad de Chile tomó por asalto el estadio La Florida y consiguió un trabajado triunfo ante Audax Italiano, elenco que se estanca en la penúltima posición del certamen chileno.

Con una extremadamente baja presencia de hinchas en el recinto Bicentenario, los que rondaron en los 2000 fanáticos del fútbol, se logró distinguir a algunos hinchas de la U que a pesar de estar castigados, un puñado quiso acompañar al elenco universitario en el gramado sintético de los ‘audinos’.

Cabe recordar que esto no era posible tras el fallo del Tribunal de Disciplina de la ANFP, que dictó sanciones para los aficionados de Universidad de Chile y de Colo Colo, por los incidentes en el último Superclásico disputado en el Monumental.

El fallo fue claro, 3 partidos sin hinchada local para el ‘Cacique’ y 3 en condición de visita para los azules, algo que intentó apelar el conjunto ‘itálico’ para tener más publicó en el estadio, pero que finalmente no llegó a nada.

Es por eso que en las inmediaciones del recinto deportivo, Michael Clark charló con Bolavip Chile y alzó la voz tras el grupo de fanáticos del Romántico Viajero que se encontraban en las gradas del reducto de La Florida.

“La sanción era clara”

En sus propias palabras, el mandamás de Azul Azul detalló que “la sanción era clara, tres partidos de visita sin hinchas. Nosotros dijimos desde el primer minuto que no íbamos a apelar y lo que pasó con las entradas no es un tema nuestro, prefiero no opinar sobre eso”.

“Siempre es lindo ver a la gente de la U. Cuando uno ve el estadio pintado de la U le gusta, le toca el corazón, pero el fallo es claro y hay que acatarlo“, aclaró Clark.

Por otra parte, habló sobre el trabajado triunfo sobre Audax Italiano, en donde valoró los 3 puntos y el cometido del equipo que encabeza Mauricio Pellegrino.

Con relación a esto, el presidente de Universidad de Chile destacó que “ganar siempre es lindo, creo que hoy se jugó bien, el partido no era fácil, partimos abajo en el marcador y supimos darlo vuelta. Después tuvimos un problema, pero ganar es bueno, esto nos deja bien en la tabla. Hay que ir paso a paso, seguir mejorando“.

Por último, aclaró el tema del estadio en cual ser locales para dar vida a una nueva edición del Clásico universitario, que está pactado para el 30 de abril ante La UC.

“Estamos buscando en dónde jugar, cuando sepamos exactamente y tengamos todas las autorizaciones listas, vamos a decir en dónde es, pero la idea es poder cerrarlo lo antes posible“, finalizó.