Universidad de Chile es un equipo que actualmente viene en alza en lo deportivo. Con su clasificación a las semifinales de Copa Chile y con la racha de partidos que han encadenado para escapar del descenso, se creía que todo era armonía en la interna de los azules.

Sin embargo, hace algunos días se destapó una polémica que llega para empañar el presente de la U, ya que se conoció la pelea entre Cristóbal Campos y Ronnie Fernández, al interior del CDA azul, que terminó por confirmar la distancia entre dos importante elementos del plantel.

Ahora, el propio entrenador del Romántico Viajero, Sebastián Miranda, habló en conferencia de prensa acerca de lo ocurrido en el Complejo de Entrenamiento del equipo laico, en donde reconoció el altercado entre el portero y el delantero.

En conferencia de prensa, el exjugador y actual DT interino, reveló que “efectivamente, hubo un episodio el día sábado, pasó en nuestro entrenamiento así que lo estamos de forma interna, no me corresponde entrar en detalles, pero lamentablemente los hechos de violencia hoy son cotidianos”.

Sanciones para ambos

“No son normales, pero sí pasa en un grupo de 30 personas como el que somos. Hay roces, hay diferencia de pensamientos, ha pasado en mucho en otros lugares, no significa que esté bien, todo lo contrario, está mal. Conversé con las personas involucradas y tomaremos las medidas necesarias”, indicó.

Al señalar que tomarán medidas en contra de quienes se vieron involucrados, Miranda puntualiza que “ha sido un año complicado y no cualquier grupo podría haber aguantado, pero estos jugadores han demostrado saber levantarse ante cada adversidad, no tengo dudas que el equipo está bien y los objetivos no cambian”.

Por último, el estratega que le cambió la cara al plantel de la U, enfatizó: “en el momento me afectó, porque me sorprendió, no es que me haya venido abajo. No lo presencié, estaba en la oficina. Lo que me deja tranquilo es que el grupo está fuerte, se han juntado entre ellos”.

“Tengo la convicción de que no nos va a afectar”, finalizó Miranda.

Ahora, se viene un nuevo desafío para su equipo, ganar para cerrar las posibilidades del descenso y para eso, deben sumar unidades en su duelo ante Everton de Viña del Mar, el día sábado 22 de octubre a las 20:00 horas.