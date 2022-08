Ignacio Tapia hace frente a las críticas en su contra por sus participaciones en los duelos de Universidad de Chile. Lo cierto es que en líneas generales, La U no ha tenido un buen semestre y deberán luchar todas la fechas que les quedan para salvarse nuevamente del descenso.

Un jugador que ha sido blanco de las críticas por el mal momento que pasa Universidad de Chile en el bloque defensivo, es Ignacio Tapia, quien llegó a los azules hace una temporada y se encuentra alternando entre la titularidad y banquillo de Diego López.

Es cierto que los universitarios no evidencian un buen presente en el torneo nacional. Se encuentran en la décimo segunda posición y están a 4 puntos de los puestos de descenso. Sin embargo, la realidad del juego de La U no pasa tan solo por la defensiva, en líneas generales no logran una colectividad.

El joven zaguero universitario, habló con el medio Bolavip, donde habló de la oleada de críticas en su contra, tras los pálidos resultados que han cosechado en la segunda rueda del torneo nacional.

“Se me carga la mano porque vengo de Huachipato”

Con relación a esto, ‘Nacho’ Tapia comentó: “Sí, se me carga la mano porque vengo de Huachipato. Hay muchas críticas por esa razón y a veces las creo injustas, porque son temas que no me incumben. Son temas de otras personas”.



“Yo vine aquí para sumar, para darlo todo por el equipo y si soy criticado por mi rendimiento voy a dar más para cambiar esa situación. Por eso creo que es un poco injusto que me critiquen por cosas de otras personas”, indicó el ex Huachipato.

A pesar de los comentarios por su rendimiento, el joven zaguero no baja la mirada y hace frente a los ácidos dichos en su contra. “Las críticas siempre van a estar. Creo que como siempre lo digo hay que tomarlo de la mejor forma posible”.

“Sacar lo bueno de cada crítica, obviamente de las que se puede porque hay algunas muy mala leche y esa uno no las pesca, porque pueden afectar mucho más. Intento sacar lo mejor de las críticas constructivas”, agregó.

Diferencia entra las redes sociales y la realidad

Un punto interesante que manifestó en el diálogo con el medio, es la diferencia entre los comentarios en redes sociales y la realidad, ya que expresa que se siente querido por la hinchada, cuando lo saludan en las afueras del CDA Azul.

“Los que están presentes en el día a día, afuera del CDA o afuera del estadio tiran buena onda. Obviamente si las cosas andan mal tiran para apoyar y no para tirar más abajo. Pero siempre he tenido ese apoyo de la gente que está en el día a día”, detalló.

Al ser consultado por su año con la camiseta de La U, el ex ‘acerero’ destacó que “creo que he ido de menos a más. Al principio tuve un momento de adaptación que era muy irregular, pero ya con el buen trabajo que hemos tenido como plantel y con el nuevo cuerpo técnico, creo que nos hemos visto más ordenado y eso me ha permitido agarrar más confianza”.

Por último, señaló que los referentes del plantel son una ayuda en los malos momentos. “Como han vivido esto, te van guiando. Que uno no tiene que tomar mal las críticas, algunos te dicen que no hay pescarlas y en ese sentido te ayudan, porque a veces uno es criticado y busca ayuda en un compañero que haya pasado por eso”.

Ahora, el siguiente duelo que tienen los azules para revindicar el mal presente, será en su próximo partido ante el buen equipo de Curicó Unido, que promete ser un encuentro de alto impacto para la aspiraciones de ambos elencos. El duelo está pactado para el sábado 13 de agosto a las 15:45 horas en el estadio La Granja.