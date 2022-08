El uruguayo Juan Manuel Olivera, campeón y goleador con Universidad de Chile en el año 2009, da en la actualidad sus primeros pasos como entrenador y reveló su deseo de llegar en el futuro al banco del cuadro azul.

Olivera dejó su huella en su paso por el elenco colegial. Fue clave en el título del Torneo de Apertura 2009, además de registrar un total de 54 goles en 89 partidos con el ‘Romántico Viajero’.

El exartillero azul colgó los botines en el año 2021, tras defender al Danubio, y meses después se convirtió en el director técnico de la reserva del popular club uruguayo Peñarol.

Consultado por su arribo al ‘Carbonero’, Olivera declaró en diálogo con AS Chile que “Pablo Bengochea (director deportivo del equipo), a quien conocí en la ‘U’ en 2009, me contactó a fines del 2020. Él sabía que me iba a retirar… Se abrió la posibilidad de que el entrenador de la reserva pasó a ser ayudante de Mauricio Larriera en Primera División y se nos preguntó si nos gustaba la idea, a lo que nosotros obviamente respondimos que sí”.

Ante la opción de poder dirigir en el futuro al primer equipo de Universidad de Chile, el ‘Palote’ dijo que “sería maravilloso (…) siempre está el querer volver a los lugares donde uno se sintió muy querido. El tiempo dirá si los caminos se vuelven a encontrar, pero siempre dejo abierta la posibilidad de poder dirigir en Chile, ya sea con mucha ilusión en la ‘U’ o en cualquier otro equipo. La posibilidad puede aparecer donde uno menos se lo espera”.

Eso sí, el exatacante y hoy estratega de 40 años aclaró que es “difícil, casi imposible” que dirija en el balompié nacional a Colo Colo o Universidad Católica, los otros grandes del país.

Además de la ‘U’, Olivera defendió como jugador a Danubio, Peñarol y River Plate en su país, a San Lorenzo y Estudiantes en Argentina, Cruz Azul de México, Suwon Samsung Bluewings de Corea del Sur, Náutico de Brasil, Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos, Libertad de Paraguay, Guizhou Renhe de China y Al-Shabab Club de Arabia Saudita.