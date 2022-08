Universidad de Chile no atraviesa por un buen momento en el torneo nacional. Se ubican en una posición complicada en la tabla y si no suman pronto de a 3, podrían terminar peleando la opción de la permanencia en la Primera División.

Si bien, al mando de Diego López, se ha evidenciado otra actitud para enfrentar los partidos, aún siguen sin poder consolidar un buen y vistoso juego, además de la falta de centrales de jerarquía en la zaga y las lesiones, han obligado al DT charrúa, a ocupar jugadores que no están habituados a jugar en aquellas posiciones.

Uno de los futbolistas del plantel que obligadamente ha tenido que cambiar su ubicación dentro del terreno de juego es Álvaro Brun, quien hace unos partidos no era considerado por el ex entrenador de Peñarol, pero que ahora es carta principal para afirmar el bloque defensivo y endeble de la ‘U’.

El uruguayo acostumbra a jugar como volante defensivo, pero ahora en el plantel del Romántico Viajero, ha tenido que retrasarse para jugar como zaguero. En conferencia de prensa hace algunas horas, el experimentado jugador comentó que no es una posición que le disguste y que todo sea por aportar al equipo.

Con relación a esto, Brun señaló: “Me he sentido cómodo, pedí referencia a mis compañeros en el puesto. Me siento mejor de volante central, pero había jugado antes en la zaga y si lo tengo que seguir haciendo, bienvenido sea. Uno siempre quiere aportar dentro de la cancha”.

También señaló su frustración hace algunas semanas, cuando no era tomado en cuenta por su compatriota en el plantel. El experimentado jugador relató que “se hace difícil el no jugar, no sentirse importante, más cuando estás en un país que no es el tuyo y no está en el entorno, el círculo de confianza cerca”.

“Me ha tocado estar solo, capaz sin tu familia y ese tipo de cosas cuesta. Pero por suerte encontré un grupo unido, que ha brindado la mano, funcionarios en el club que se preocupan por la calidad humana”, expresó Brun.

Conocer el Nacional

El uruguayo también conversó sobre la inminente posibilidad de poder jugar en el mítico estadio Nacional, cuando termine sus reparaciones. Con relación a esto, el volante enfatizó: “Me han hablado muy bien del Nacional, hemos esperado desde que llegué al club por eso. La cancha parece que está buena y ojalá tenga la oportunidad de hacerlo”.

“Se tendría que replantear lo del aforo, hasta en Argentina y Uruguay se llena la cancha, lo que es lindo para el fútbol, es lo que le da vida. Ojalá el clásico con la UC sea con cancha llena, sería lo ideal”, profundizó el mediocampista de 35 años.

El momento azul

Álvaro Brun entiende el delicado momento que está pasando la entidad azul en el torneo nacional. No han logrado sumar de a 3 y se les ha hecho muy difícil consolidar una idea de juego. Ante estas situaciones, el Montevideo City Torque puntualizó: “Cada día me doy cuenta de lo grande que es la U”.

“Está bien que la gente se quiera manifestar y estoy de acuerdo con lo que dijo Diego López al respecto. Mientras no nos sintamos presionados, creo que este tipo de manifestaciones se cambia con resultados positivos”, detalló.

También se dio el tiempo para hablar de las dos competencias que disputa el equipo universitario, Copa Chile y el torneo nacional, en donde reveló que “vamos a preparar primero el partido con Curicó, me hago cargo de la realidad. Este fin de semana dimos muestra del equipo que queremos. Después de eso pensaremos en Copa Chile. Tenemos plantel para afrontar las dos competiciones”.

Complicada situación del ‘Chorri’ Palacios

Un jugador que ha sido blanco de las críticas, tras el último duelo contra Colo Colo, es Cristián Palacios, quien erró el penal que pudo haber marcado la diferencia en el Superclásico. Luego de ese encuentro, no ha sido tomado en cuenta por Diego López, en una perdida de confianza tremenda para el delantero.

Ante este lamentable presente de su compatriota, Álvaro recalcó que “se va a revindicar, así lo marca su Curriculum. Sabe lo que es vivir momentos difíciles, tiene todo nuestro apoyo y ya va a tener revancha porque el fútbol es así”.

Para cerrar, habló del presente que están teniendo los jóvenes canteranos de La U en el plantel. “Están yendo de menos a más, están demostrando sus capacidades y aconsejándolos, sobre todo con los que comparto en defensa. La experiencia en los partidos les va a dar la calidad como jugador”, finalizó el uruguayo.

El siguiente duelo que tiene junto a Universidad de Chile para comenzar a encaminar la remontada épica en el torneo nacional, será enfrentar a uno de los 3 equipos de la parte alta de la tabla, Curicó Unido, cuando los visiten el próximo sábado 13 de agosto a las 15:45 horas en el estadio La Granja.