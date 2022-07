En cuestión de minutos, se dará el puntapié inicial a la edición n°192 del ‘Superclásico’ del fútbol chileno entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Fiscal de Talca, donde el elenco laico buscará ponerle fin a una racha de nueve años sin poder ganarle a su archirrival.

Justamente, el delantero boliviano Bruno Miranda, que estuvo en la ‘U’ de 2015 a 2017 y que vio minutos en este tipo de partidos, conversó con AS Chile respecto de esta popular rivalidad.

En ese sentido, el seleccionado del conjunto altiplánico abordó historial negativo de los ‘azules’ frente a los ‘albos’ y se mostró incapacitado de dilucidar la razón de ello.

“Me considero hincha de la U y no sabría decir el por qué. Incluso, me acuerdo que el torneo que fuimos campeones, en 2017, tampoco ganamos el clásico”, recordó el jugador del Bolívar.

Una temporada en 2017 en que la escuadra universitaria estuvo al mando del entrenador argentino Ángel Guillermo Hoyos, del que Miranda tiene un imborrable y cómico recuerdo en la antesala del duelo ante el ‘Cacique’.

“No jugué ese campeonato, pero tuve la suerte de compartir camarín con ese equipo y recuerdo una charla de Hoyos días antes del partido. Nos dijo: ‘soñé que ganábamos 2-0’. Estaba loquito. Era un ambiente muy distendido”, desclasificó entre risas.

Respecto de sus minutos en un ‘Superclásico’, el ariete boliviano recordó su amargo debut en el primer equipo, efectivamente contra Colo Colo.

“Traté de hacerlo lo mejor posible, aunque recuerdo que no me desenvolví de la mejor manera. Las condiciones no sé si estaban tampoco. Además, me tocó marcar a Jean Beausejour, así que hice lo posible”, reveló.

Antes de finalizar, Miranda entregó consejos para enfrentar un encuentro de esta envergadura, enfatizando en que

“hay que salirse de toda la presión que involucra el partido, hasta la hora de almuerzo o cuatro horas antes, cuando tienes que meterte de lleno. Lo ideal es tratar de relajarte. Al final, somos todos profesionales”.

Cabe recordar que el esperado enfrentamiento entre la ‘U’ y el ‘Cacique’ se disputará este domingo desde las 13:30 horas.