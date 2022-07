Este fin de semana se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, por la vigésima fecha del campeonato nacional. Diversas informaciones se han publicado en la previa, particularmente, por el estadio que albergará el duelo, ya que se definió al Fiscal de Talca como el recinto del partido.

En esta semana previa al cotejo, múltiples exjugadores han hablado sobre la hegemonía que evidencian los ‘albos’ ante el equipo azul. Sin embargo, ahora habló un jugador que estará presente en el terreno de juego de este vibrante partido.

En conferencia de prensa el capitán de Colo Colo, Gabriel Suazo, se despacho dichos que condimentan el entretenido juego entre ambos históricos equipos nacionales. En los comentarios, el lateral señaló: “No es mucho un tema, pero sí es lamentable que ocurran este tipo de cosas en el partido más esperado por toda la gente”.

“La verdad, espero que no sigan ocurriendo este tipo de situaciones a lo largo del torneo, porque si me tocara vivirlo a mí fin de semana tras fin de semana creo que sería un poco molesto no saber dónde me toca jugar”, comentó Suazo.

También habló sobre donde se llevará a cabo el duelo, ya que tuvo que moverse de la capital, a la región del Maule. Con relación a esto, el futbolista destacó que “se habla mucho de Talca, que fue donde pudimos mantenernos en Primera, fue un momento complicado que vivimos, pero más allá de eso estamos enfocados en el rival”.

Por último, el capitán del cuadro ‘popular’ puntualizó que “si bien ellos no vienen con los resultados que esperan, tienen grandes jugadores que en cualquier momento pueden crear oportunidades peligrosas o de gol. Tenemos que estar atentos a sus fortalezas y tratar de contrarrestar eso con nuestras fortalezas y hacerles daño”.

Ya todo esta listo, para que se lleve a cabo uno de los partidos más entretenido del fútbol nacional. La cancha está servida, para que el ‘Cacique’ y azules batallen el próximo domingo 31 de julio a las 13:30 en el estadio Fiscal de Talca.