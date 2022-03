Sergio Vargas, exarquero y otrora director deportivo de Universidad de Chile, no se guardó nada al momento de hablar sobre la actual dirigencia de Azul Azul.

Lo hizo en diálogo con El Mercurio, donde ‘Superman’ aseguró que La U pasa por un pésimo momento deportivo y administrativo que quedó reflejado con el 4-1 sufrido ante Colo Colo el pasado fin de semana.

“Lo más preocupante es que el equipo colectivamente no logra enlazar, no logra funcionar en conjunto. A veces las individualidades sostienen un funcionamiento y muchas veces, cuando no están, hay un rendimiento de equipo, un colectivo que fluye y sostiene esa baja individual. Pero en La U esto no pasa”, partió comentando Vargas.

“Hubo muchos cambios de jugadores, un entrenador nuevo y no ha logrado ni siquiera mostrar una línea definida de juego. No solo se juega mal, es que tampoco se ve un fondo ni la idea que el mismo técnico expresó quería para La U”, añadió el exportero.

Luego, Vargas señaló que “no quiero analizar al equipo ni a Luis Roggiero, porque estuve en ese cargo. Siento que hay que ganar, pero a través de un fondo, el que por ahora no está… Uno estudia, se perfecciona, se capacita. Si nosotros no hubiésemos elegido bien con un presupuesto tan exiguo hubiese sido muy complicado”.

Equipo frío y elitista

En la misma línea, Sergio Vargas comparó lo vivido por él y Rodrigo Goldberg hace algunos años atrás con lo que sucede actualmente en Universidad de Chile.

“En 2020 fue el único año que junto a Rodrigo gestionamos de principio a fin. Ese año armamos el plantel con 370 mil dólares y salimos terceros. Trajimos seis jugadores y se fueron tres”, recalcó ‘Superman’.

“Lo que se vive ahora es diametralmente opuesto. Se fueron diez y se trajo otros diez con un presupuesto mucho mayor. Solo el pago por Jeisson Vargas, que costó 400 mil dólares, es mucho más que todo lo que nosotros dispusimos y gastamos en seis jugadores”, añadió.

Para ir cerrando, el exarquero de La U repasó a los nuevos inversionistas que controlan al club.

“Es lo que sucede a nivel mundial, personas que no tienen lazos con el club se hacen de su propiedad. Se pierde un poco el sentido de pertenencia, se hace todo mucho más frío, no hay lazos profundos… pero hay que adaptarse”, señaló Vargas.

“Esto se ve más como un negocio, uno quiere otra cosa en La U. Volví a La U en 2019 y no es el mismo club que conocí, es mucho más frío, más elitista. Hay una frase que me dijo Mariano Puyol, ‘ahora es un club ABC1, que se ha alejado de la gente’”, sentenció el ídolo de La U.