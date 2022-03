Hernán Galindez, portero de Universidad de Chile, no ocultó su frustración por el mal momento de los azules y sus negativos números en el Campeonato Nacional.

Hernán Galindez, portero de Universidad de Chile, se refirió este jueves al momento que vive el equipo, luego de caer goleados en el Superclásico ante Colo Colo.

En conferencia de prensa, Galindez reconoció que “por supuesto que no estamos en un momento lindo. Después de perder el clásico el equipo se vio golpeado”.

“Tuvimos charlas entre nosotros y nos dijimos las cosas que teníamos que decirnos. Esto se saca adelante con unión, trabajo y compromiso”, agregó el arquero.

El ecuatoriano afirmó que “no tuvimos el funcionamiento que queríamos. Ni cerca. Nos vimos superados y hay que reconocerlo. Hay muchísimas cosas que corregir desde muchos aspectos”.

En la misma línea, Hernán Galindez aseguró que “no es el inicio que todos hubiésemos deseado. Cinco partidos oficiales no es mucho tiempo de trabajo para lo que realmente se quiere conseguir. Un proceso es de más tiempo. Hoy no es momento de buscar un solo culpable”.

Asimismo, el portero sostuvo que “no estoy contento con mis números. 11 goles recibidos no está bien, me llegan comentarios de que soy uno de los arqueros que más ataja pero no es bueno recibir esa cantidad de goles”.

Finalmente, el guardametas de La U se refirió al próximo partido ante Unión Española, que finalmente se jugará el domingo en la cancha sintética del estadio Lucio Fariña de Quillota.

“Hay que afrontar esta situación. Hoy tenemos que trabajar en la semana y tratar de jugar en el estadio que se presente. Hay que tener tranquilidad y no meterse más presión. Donde nos toque hay que sacar la mejor versión de uno mismo”, sentenció Galindez.