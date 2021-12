Johnny Herrera, exportero de Universidad de Chile y actual comentarista de TNT Sports, le dio con todo a Luis Roggiero luego de que se decidiera no renovarle el contrato a Joaquín Larrivey.

El goleador azul, pese a ser la figura de La U en el Campeonato Nacional 2021, fue evaluado negativamente por el gerente deportivo de los azules, quien presentó un informe donde tildó de “escaso” el aporte del atacante trasandino.

Lo anterior desató la molestia de Herrera quien, en el programa Todos Somos Técnicos, apuntó en contra de Roggiero.

“Me cuesta creer, porque también se reveló un informe sobre Larrivey y decía que su aporte fue escaso. Cuando nosotros pedíamos que llegara, cuando todos sabíamos que ya estaba contratado, por lo menos pedíamos que él viera los partidos de La U: claramente no lo hizo”, comenzó criticando el exarquero.

“No entendió lo que realmente aportaba, los goles que hizo, que anotó 20 de los 34 del año, que es como el 63%. Si no te calza en la cabeza ese tipo de aporte, ¿entonces quién aportó?”, continuó Johnny Herrera.

Para cerrar, el exportero recalcó que “desde Gustavo Canales que no había un goleador de esta estirpe en La U. Si con este ojo dice que es escaso el aporte de Larrivey, cuánto realmente sabe y qué nos espera para adelante”.

