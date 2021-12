Joaquín Larrivey se refirió nuevamente esta jornada a su salida de Universidad de Chile, apuntando contra Cristian Aubert, Luis Roggiero y Michael Clark. Además, no descartó jugar en Colo Colo.

En entrevista con En Cancha, Larrivey afirmó sobre su partida que “ya me la veía venir porque hacía varios meses que se charlaba sobre la renovación y era raro que, sobre el final, hubieran decidido que siguiera”.

“Lo tomé con tristeza porque quería continuar, pero también con optimismo porque fueron dos años muy buenos en lo personal y me siento bien de cara a lo que viene”, agregó.

En la misma línea, señaló que “lo que me dolieron fueron las formas porque me mintieron. Personas importantes del club me dijeron en varias ocasiones una cosa e hicieron otra. Y creo que no me merecía ese trato”.

En este sentido, aseguró que “Cristian Aubert (ex-presidente de Azul Azul) me prometió un montón de cosas en su momento que no fueron ciertas”.

“También me pasó lo mismo con el nuevo director deportivo (Luis Roggiero) que me dijo que la edad no era un problema ya que él, por ejemplo, tuvo en Independiente del Valle a Cristian Pellerano”, añadió.

Asimismo, indicó que “el dueño (Michael Clark) nos pidió dos reuniones a mí y a “Cachila” (Ramón Arias) y nos dijo que nos quedáramos tranquilos y nos remarcó lo que significábamos ambos para la institución. Y no terminé renovando”.

“No sé que habrá pasado en el medio. Y he leído algunas publicaciones que no sé si serán ciertas, pero me parece que es una burrada que se piense que yo no fui un aporte o se hable de mi edad”, recalcó.

El delantero argentino también explicó que “al club le di las opciones de renovar por un año o por dos, con distintas variables y siempre sabiendo lo que yo valgo. Sí quiero aclarar que no pedí un millón de dólares para quedarme como se dijo”.

Consultado sobre la opción de jugar en Colo Colo, el atacante trasandino manifestó que “todo lo que vaya surgiendo lo voy a evaluar junto a mi familia”.

“Me siento vigente. En los últimos cinco años, debo haber jugado el 90 por ciento de los partidos. Hoy pienso ir año a año”, sentenció el jugador.