Mientras el marcador estaba en ventaja para Universidad Católica en el minuto 64, Marcelo Cañete desató su ira en el banco de suplentes de Universidad de Chile luego de ser reemplazado por José Gatica, en un partido que tras el pitazo final, se quedó en manos del elenco ‘cruzado’.

Un momento de furia que causó opiniones divididas entre los hinchas azules en redes sociales, quienes por una parte alegaban en contra de Cristián Romero y por otra, criticaban la actitud del volante argentino.

En ese sentido, el ex jugador de Cobresal explicó post partido su momento de ira, siendo enfático en aclarar que sólo quedó en una simple molestia.

“Sí, me sorprendió porque si bien las últimas pelotas que había agarrado no me habían salido, creía que no estaba haciendo un mal partido. Me sentía bien todavía físicamente para seguir dando un poco más y seguir intentando. Al jugador no le gusta salir y me enojé, me calenté, pero queda ahí. El que entra siempre quiere hacerlo bien también”, detalló.

Por otra parte, Cañete aseguró que la ‘U’ no fue inferior a su rival, señalando que “hicimos gran primer tiempo ante un rival que está peleando el campeonato. Lo manejamos bien”.

El mediapunta también tuvo tiempo para criticar las decisiones arbitrales de Julio Bascuñán y recalcó el supuesto penal no cobrado en contra de Nahuel Luján durante el primer tiempo.

“Hay cosas que dan mucha bronca. Estamos en una situación donde se hace difícil todo. Hay detalles como el penal, que no es llorar, es darse cuenta que si fuera al revés se nos hubiese cobrado”, sentenció.