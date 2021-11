El ex futbolista de Universidad Católica y actual panelista deportivo, Luka Tudor, se refirió al oscuro presente que atraviesa Universidad de Chile en el Campeonato Nacional, asegurando que un descenso para el club podría ser positivo para "refundar a la U completamente".

Días de tensión se viven en las huestes de Universidad de Chile. Luego de una racha de siete partidos perdidos en los últimas ocho jornadas, el elenco laico atraviesa por el peor momento de la temporada tras encontrarse sólo a un puesto de la zona de promoción del Campeonato Nacional. Es por esto que el fantasma del descenso vuelve a rondar en el CDA.

En ese sentido, el panelista de ESPN F90 Chile y ex futbolista, Luka Tudor, analizó el presente de la ‘U’, siendo enfático en manifestar su polémica postura; aseguró que si el elenco laico perdiera la categoría, no sería del todo negativo.

“La U lleva cinco años perdidos, haciendo tonteras y equivocándose. Voy a decir algo por lo que me van a liquidar: yo no sé si es tan malo que un equipo así descienda porque realmente hay que refundar a la U completamente”, apuntó el ex delantero de Universidad Católica y Colo Colo.

Sin embargo, el comentarista fue claro en expresar que su deseo es que los ‘azules’ se mantengan en la máxima categoría del fútbol chileno, pero que una crisis en todos los niveles podría ser el remedio de Universidad de Chile tras varias temporadas coqueteando con los últimos puestos.

“¡Ojo! Yo no quiero eso, pero realmente tiene que haber una crisis total como la que vivió Colo Colo el año pasado, o sea, jugarse el último partido de la permanencia, para que se produzca un real análisis profundo de lo que se tiene que hacer”, explicó.

Tudor detalló las razones por las que no quiere que la escuadra universitaria baje a Primera B y sentenció: “No quiero que la U se vaya para abajo porque a todos nos sirve que esté en Primera División, es mucho mejor, pero si no tienes las cosas claras y el equipo no da, es lo mejor”.

A falta de cinco partidos, el equipo que actualmente dirige Cristián Romero se ubica en la décima cuarta posición del Campeonato Nacional, superando por apenas tres puntos a Curicó Unido (zona de promoción).