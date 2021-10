Johnny Herrera, exfutbolista y referente de la U, protagonizó uno de los momentos más llamativos del programa Todos Somos Técnicos al 'explotar' tras escuchar que el plantel del que él fue líder se salvó del descenso en 2019 por el estallido social. "Esa huea no es así", dijo al aire, enviando un recado directo a "toda la gente que lo dice".

Un momento de tensión y molestia protagonizó al aire Johnny Herrera, exfutbolista de Universidad de Chile, durante la emisión del programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports.

En medio de uno de los tantos debates del espacio, el exjugador ‘azul’ escuchó una frase que lo indignó y no pudo quedarse callado: “Si somos realistas, la U cuando tiene el momento complicado se salva por el estallido social”.

Luis Marin, también exjugador y parte de la directiva del Sifup, fue quien recordó el mal momento universitario y el hecho que se anularan los descensos en ese campeonato que se dio por terminado con anterioridad debido a las constantes manifestaciones en las calles de nuestro país, y a la presión de los fanáticos más radicales de distintos equipos que llamaron a paralizar la actividad.

Herrera, uno de los que sufrió en carne propia el ‘fantasma del descenso’ no se guardó nada: “No, esa huea yo la saco Lucho. Perdón. Pero eso yo lo saco, porque con ese partido que le ganamos a Iquique acá, salimos del descenso. Y teníamos menos partidos que los que estaban al lado de nosotros”, afirmó.

“Eso es paja molida y para toda la gente que lo dice, esa huea no es así, eso no existe, eso concreto no es así”, agregó el referente de la U.

Marin, por su parte, contestó que no era ‘paja molida’ y se defendió diciendo que solo decía la “realidad”, acotando que “había que jugar ese partido”.

“No te pueden mandar al descenso con un partido menos, no es así. Estás loco, estás equivocado”, cerró Herrera.

¿En qué lugar acabó la U?

En concreto, Universidad de Chile acabó penúltimo del torneo que se acabó anticipadamente por falta de garantías.

Si bien tanto la ‘U’ como Iquique registraron 24 unidades al momento en que se dio por acabado el campeonato (octubre 2019), con los ‘azules’ con mejor diferencia de goles, lo cierto es que los ‘dragones’ recibirían un punto más en diciembre, cuando se le oficializó el empate de su duelo interrumpido ante La Calera.

Con esto los nortinos superaron al elenco estudiantil. Eso sí, también es certero recordar que los ‘azules’, dirigidos en ese entonces por Hernán Caputto, quedaron con un partido menos disputado en la tabla oficial, lo que pudo haber cambiado las cosas.