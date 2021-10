El exportero de la Universidad de Chile, Johnny Herrera, lamentó el momento del equipo y expresó que ya “da pena ver a la U en cancha”. Explicó que hay jugadores que no están a la altura y el cuerpo técnico está “entregado”.

Consultado por si estaba de acuerdo con la continuidad de Esteban Valencia, Herrera, en su rol de comentarista en TNT Sports, contextualizó: “No es redundar en vista de los últimos resultados, que como bien dicen ha ganado un solo punto de los últimos 21. Ha sido una campaña desastrosa. Ni siquiera en Universidad de Chile, sino que en cualquier equipo”

“Es bueno que salga el capitán de la U también a sacar la cara porque en estas instancias se tocan todos los entes del club y mas en la situación que esta hoy la Universidad de Chile. Para mi ni siquiera es desastrosa (la campaña), el presente de Universidad de Chile es penoso, da pena ver a la U en cancha”, complementó.

El ídolo de los azules continuó argumentando que esta situación se veía venir desde hace tiempo.

“Con jugadores entregados, con un cuerpo técnico entregado como en el último partido…Recibí hartas criticas también por lo que dije a principio de año cuando la U queda eliminado con Fernández Vial (de Copa Chile). Al ver el plantel que tenía Universidad de Chile, de la forma en que se había conformado, la gente que lo había conformado, que si la u seguía en ese ritmo lo más probable es que la U terminara peleando el descenso, no es que lo esté inventando ahora”, recordó.

Por último, sentenció que “hay jugadores que no están a la altura, así de simple. Gente entregada que quiere seguir en el club. Sin ir más lejos es ver el rendimiento de los refuerzos que se trajeron este año y no me da miedo decirlo, este plantel se conformó pensando en no sé qué cosa. Desde un principio dijimos que el plantel estaba descompensado, no era un plantel de Universidad de Chile. Esa es la realidad de mi querida Universidad de Chile”.