El volante Marcelo Díaz fue confirmado la semana pasada como nuevo refuerzo de Libertad de Paraguay, una situación que lamentaron los hinchas de la Universidad de Chile ya que nuevamente vieron frustrado un posible regreso de Díaz al club de sus amores.

Respecto a eso, el presidente de Azul Azul, Cristián Aubert, aclaró los motivos por los que el volante no llegó a la U luego de su salida de Racing Club de Avellaneda.

En conversación con ESPN Chile, Aubert explicó que “En ese momento, cuando Marcelo Díaz sale de Racing, no estábamos en época de contrataciones, el libro de pases abre en agosto”.

Complementó que efectivamente ha habido contacto entre la dirigencia y el jugador, aunque no se había llegado a buen puerto.

“Antes de agosto no estamos buscando jugadores. Yo hablé con Marcelo en el verano, no llegamos a un acuerdo y quedamos de seguir hablando. No hablamos de dinero. Sí de expectativas”.