El exfutbolista de Universidad de Chile, Walter Montillo, fue consultado por un posible regreso al ‘romántico viajero’.

Recordemos que con la llegada de nuevos dueños a la ‘U’, el exfutbolista respondió a un eventual regreso a la institución, pero como administrativo, parecido a lo que hizo Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas.

“No, no lo sé, por el momento estoy con mis proyectos, muy contento con lo que estoy haciendo. Pero obviamente uno nunca tiene que cerrarle las puertas a nada. Por el momento no, pero ojalá el que llegue esté sumamente preparado para dar en un puesto que es muy lindo”, cerró.

“No es un tema que tenga que opinar”

Por otro lado, el exfutbolista fue consultado por la reciente salida de Rafael Dudamel del banco azul.

En conversación con BioBioChile, la ‘ardilla’ aclaró que no es un tema del cual tenga que opinar, pues lo que tenía que hablar lo hizo cuando se fue del club.

“No es un tema que tenga que opinar, lo que tenía que opinar del técnico lo hice cuando me fui. Ahora los dirigentes tendrán sus motivos y ojalá que si hubo un cambio, que sea para mejor”, dijo.

Además, Montillo consultado por si la salida del venezolano era lo mejor que podía pasarle a la U, señalando que no es quien para decidir algo así.

“No lo sé, no soy quien tiene que tomar esas decisiones. A veces cuando el equipo no funciona de la manera que los directivos y la gente lo ven por la casa. Obviamente se generan cambios, pero no sé si es para bien o para mal”, sentenció.