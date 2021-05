Universidad de Chile venció el pasado domingo a Deportes Antofagasta en el norte y sumó 11 puntos, escalando al quinto lugar del Campeonato Nacional.

Sin embargo, un jugador azul no lo pasó bien tras acabar el duelo lesionado y salir a los 86 minutos: Ángelo Henríquez. El delantero sufrió un duro golpe y debió salir del encuentro antes del final.

Y, días después, Henríquez se enojó con Claudio Borghi luego de que el comentarista de TNT Sports asegurara que, en la citada jugada, el ariete azul no fue golpeado.

“Para los que creen que me lesioné solo… Fue todo balón, Bichi…”, publicó en redes sociales el delantero, junto a una imagen de la infracción.

Ahora fue el turno del ‘Bichi’ para responder. Durante Todos Somos Técnicos, el extécnico de La Roja aseguró que “Henríquez se refirió a mi con ironía por hacer el partido de La U y él dijo que, para mí, él se había lesionado solo. La verdad es que si alguien le pegó no lo vi y, si él tiene dudas, no es tan difícil conseguir mi teléfono, llamarme y decirme ‘gordo, te equivocaste en esto"”.

“Él me respondió de forma irónica y creo que no lo merezco, porque yo nunca le falté el respeto. Yo acá no soy un hincha de Colo Colo, acá contrataron a un comentarista. Acá trato de ser justo”, agregó el exjugador.

Por último, y para intentar ponerle un punto final al asunto, el ‘Bichi’ recordó una anécdota con el propio Henríquez.

“Yo hablé con él cuando estuvo desechado en Universidad de Chile por un entrenador que no lo quería y lo trataba muy mal. Sin ser su técnico hablé con él e intenté darle confianza, después hizo una carrera bastante interesante”, recalcó Borghi.

“Me duele, porque siempre digo que es un buen chico y me gustaría que alguna vez alguien me llamase y me dijera ‘te agradezco gordo por hablar bien de mí’, porque normalmente no hablo mal de la gente, nunca tengo motivos para hacerlo y si de la gente sé algo malo, este no es el medio para comunicarlo”, sentenció el ‘Bichi’.