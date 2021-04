El entrenador de Universidad de Chile, Rafael Dudamel, no escondió su desazón este domingo por la derrota azul en el superclásico ante Colo Colo y fue claro en señalar que no pasa por su cabeza renunciar.

El elenco colegial sufrió su primer traspié en el torneo y quedó en el undécimo puesto de la tabla con cinco puntos, a cinco de su ‘archirrival’, que trepó a la cima.

Al momento de comentar lo sucedido en Macul, el estratega de origen venezolano declaró que “no voy a quedar contento nunca después de una derrota. Pero no tengo nada que reprocharle a mis futbolistas”.

“El resultado adverso no va a alejarme de encontrar las cosas buenas que hicimos. No quedo contento, pero hay cosas que nos permiten seguir en este camino que recién comienza”, agregó confiado en lo que viene.

Consultado por la opción de dejar su cargo al caer ante los albos, el otrora arquero afirmó que “no pasa por mi cabeza renunciar…Yo hago eco del análisis del partido, puedo responder sobre eso, pero hay cosas que no corresponde decir al entrenador”.

Respecto a si cometió un error en utilizar a Thomas Rodríguez en vez de Nahuel Luján de entrada, Dudamel dijo que “nadie nos garantizaba que si Nahuel Luján era titular nos iba a dar resultado. Thomas Rodríguez tuvo una buena semana de trabajo y tiene una gran conexión con Andía. Sabemos que él nos va a dar mucho más”.

Para terminar, el extécnico del Atlético Mineiro indicó que “necesitamos seguir fortaleciendo el frente de ataque. El resultado adverso de hoy me deja amargura, pero no me aleja de la realidad que es que el equipo hizo muchas cosas mejores”.