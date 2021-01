El delantero nacional Nicolás Guerra aparece como la principal novedad en la oncena de Universidad de Chile para el cruce de este miércoles ante O’Higgins, válido por la 28ª fecha del Campeonato Nacional.

Ante la necesidad de cumplir con la regla Sub 20, ya que de aquí al fin de torneo la ‘U’ debe cumplir 43 minutos de juveniles en cada encuentro, el entrenador Rafael Dudamel utilizará a Guerra frente a los rancagüinos, en el Estadio Nacional, y sacará de la titularidad al volante ofensivo Pablo Arránguiz.

Otras modificaciones respecto al once que superó a Universidad de Concepción serán los ingresos de Augusto Barrios y Sebastián Galani por Matías Rodríguez (suspendido) y Camilo Moya, respectivamente.

En la citación dada a conocer por el estratega de origen venezolano destaca el regreso de Jean Beausejour y Cristian Barros, mientras que no está en el listado Brandon Cortés, ex Boca Juniors, que no ha podido convencer a Dudamel.

El más probable once del cuadro azul será con Fernando de Paul; Barrios, Osvaldo González, Luis Casanova, Luis Del Pino; Galani, Gonzalo Espinoza, Walter Montillo; Reinaldo Lenis, Joaquín Larrivey y Guerra.